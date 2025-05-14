Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi dostluk yemeği

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük finale saatler kala Gaziantep'de dostluk havası hakim. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi iki takımın başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ın davetiyle düzenlenen dostluk yemeğinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı.