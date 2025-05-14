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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi dostluk yemeği

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak olan Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi Dursun Özbek ve Ertuğrul Doğan, düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 18:59 Güncelleme Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 19:41
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Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi dostluk yemeği

Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük finale saatler kala Gaziantep'de dostluk havası hakim. Trabzonspor-Galatasaray mücadelesi öncesi iki takımın başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, düzenlenen dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'ın davetiyle düzenlenen dostluk yemeğinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yer aldı.

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