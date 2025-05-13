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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan kupayı seviyor

Aslan kupayı seviyor

Ziraat Türkiye Kupası’nı (18) en fazla müzesine götüren takım olan G.Saray, daha önce Trabzonspor ile eşleştiği üç finalin ikisinde mutlu sona ulaştı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2025 Salı 06:51
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Aslan kupayı seviyor

YARIN Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılılar, tüm planlarını kupayı kaldırmak üzerine kurdu. Tarihinde 18 kez kupayı müzesine götürerek bu alanda açık ara en başarılı takım olan G.Saray, sezonu çifte kupa ile tamamlamak istiyor. Bunun ilk adımı da yarın Gaziantep'te oynanacak olan finalden geçiyor. İki takım Türkiye Kupası Finali'nde yarın yapacakları maçla 20'nci kez birbirine rakip olacak. Geride kalan 19 maçın 10'unu G.Saray kazanırken, Trabzonspor 6 kez galibiyet elde etti. 3 mücadele ise eşitlikle sona erdi. İki takım arasındaki 3 finalin ikisinde ise Cimbom kupaya uzandı.

DEV FİNALİ CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan G.Saray-Trabzonspor karşılaşmasına hakem Cihan Aydın atandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Cihan Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. Finalde VAR olarak Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

HACIOSMANOĞLU KUPAYI VERECEK

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, G.Saray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Finali'ndeki yerini alacak. Mücadeleyi yerinde takip edecek olan Hacıosmanoğlu, şampiyon olan takıma kupasını takdim edecek.

CİMBOM BUGÜN ANTEP'E GİDİYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan G.Saray, çalışmalarını bugün Kemerburgaz'da yapacağı antrenman ile tamamlayacak. Çalışmanın ardından havalimanına gidecek olan sarı-kırmızılılar, dev finalin oynanacağı Gaziantep'e hareket edecek.

YILMAZ: G.SARAY BAŞARIYA ODAKLI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, eski takımı Galatasaray'ın her zaman başarı odaklı olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılıları 'Winner' bir takım olarak değerlendiren Yılmaz, "Şampiyonlar Ligi'nde olmayınca ve Avrupa Ligi'ne gidince taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. Ligde şampiyon olamayıp, Türkiye Kupası'nı alınca taraftarının mutlu olmayacağı bir takım. G.Saray'da başarıya odaklı bir yapı var" dedi.

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