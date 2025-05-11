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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray "Taraftarımızla kutlayacağız"

"Taraftarımızla kutlayacağız"

Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, “Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
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"Taraftarımızla kutlayacağız"

Okan Buruk: "Maçın tamamında top bizdeydi. 3 gün sonra bir daha maç yapacağız. Bireysel performanslar ilk yarı iyi değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık. Duran topları etkili oynadık. Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem. Geldiğimiz bu durumda 1 puan bize yetecek. Kazanmak için oynayacağız ama 1 puan bile şampiyon yapacak. Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz. Şimdi tekrar kupa maçına hazırlanacağız."

"BU SENE 3, GELECEK SENE 4!"

Okan Buruk: "Maç trafiği yüksekken, ocak şubat aylarında, sakatlıkların ve transfer olduğu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadık ama hep önde götürdük bu yarışı. Galatasaray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Şampiyonluk için çok küçük bir süre kaldı. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah."

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