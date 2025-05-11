"Taraftarımızla kutlayacağız"

Okan Buruk: "Maçın tamamında top bizdeydi. 3 gün sonra bir daha maç yapacağız. Bireysel performanslar ilk yarı iyi değildi. İkinci yarı daha iyi oynadık. Duran topları etkili oynadık. Trabzon deplasmanında kazanmak muhteşem. Geldiğimiz bu durumda 1 puan bize yetecek. Kazanmak için oynayacağız ama 1 puan bile şampiyon yapacak. Kendi taraftarımızla şampiyonluk kutlamak istiyoruz. Şimdi tekrar kupa maçına hazırlanacağız."

"BU SENE 3, GELECEK SENE 4!"

Okan Buruk: "Maç trafiği yüksekken, ocak şubat aylarında, sakatlıkların ve transfer olduğu dönemde çok büyük sıkıntılar yaşadık ama hep önde götürdük bu yarışı. Galatasaray, mayıs yaklaştığında çok daha fazla motive olur. Şampiyonluk için çok küçük bir süre kaldı. Bu sene iki kupayı da istiyoruz. Benim için önemli. Futbolcu olarak çok önemli başarılar yakaladım, teknik adam olarak da yaşamak istiyorum. Bu sene 3, gelecek sene de 4 inşallah."