TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!
Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak takımdaki o yıldızın, kardeşiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
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Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.
Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.
Öte yandan transferde çalışmalarını sürdüren Cimbom, flaş bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.
Haberde, Schale 04'ün U19 takımında oynayan Mertcan Ayhan için Bundesliga ekibi Freiburg'un da ilgisinin olduğu ve oyuncu için 200 bin euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.
aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Alman basınından derlediği habere göre Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı transfer etmek istiyor.
Alman ekibiyle toplamda 20 maçfa forma giyen 18 yaşındaki oyuncu 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.
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