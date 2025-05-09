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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Süper Lig'de şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak takımdaki o yıldızın, kardeşiyle yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 11:40
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TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Süper Lig'de 25. şampiyonluğu ilan etmeye yaklaşan Galatasaray, geride kalan 32 müsabakada 26 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Sarı-kırmızılı ekip son 4 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi. Galatasaray, kalan 4 maçta 4 puan elde etmesi halinde sarı-lacivertlilerin alacağı sonuçlara bakmaksızın şampiyonluğa ulaşacak.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Ligde yarın Trabzonspor'a konuk olacak Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin bu akşam RAMS Başakşehir ile deplasmanda yapacağı maçın sonucuna göre şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Fenerbahçe'nin Başakşehir karşısında mağlubiyeti durumunda sarı-kırmızılılara şampiyonluk için bir puan yeterli olacak. Sarı-lacivertlilerin berabere kalması halinde ise Galatasaray'ın şampiyonluk için kazanması gerekecek.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Sarı-kırmızılı ekip, bu hafta hem kendisinin Trabzonspor müsabakasında hem de Başakşehir ile Fenerbahçe arasında yapılacak maçta istediği sonuçların çıkmaması durumunda şampiyonluk hayalini son 3 maça bırakacak.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Öte yandan transferde çalışmalarını sürdüren Cimbom, flaş bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Haberde, Schale 04'ün U19 takımında oynayan Mertcan Ayhan için Bundesliga ekibi Freiburg'un da ilgisinin olduğu ve oyuncu için 200 bin euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın Alman basınından derlediği habere göre Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Yıldız ismin kardeşi Galatasaray yolunda!

Alman ekibiyle toplamda 20 maçfa forma giyen 18 yaşındaki oyuncu 5 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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