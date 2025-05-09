TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gelen ciddi teklifler nedeniyle üst düzey kanat oyuncusu arayan Galatasaray'da ilk hedef Bayern Münih'ten Leroy Sane.

Ancak Sane'nin Alman kulübü ile sözleşme yenileme ihtimali de bulunuyor.