TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...
Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaz dönemi için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılı kulüp, Leroy Sane'nin alternatifini yine Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Alman kulübünde ilk 11'de düzenli oynamadığı için mutsuz olan 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili çalışmalar başladı.
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