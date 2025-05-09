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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray'da yaz dönemi için çalışmalar başladı. Sarı kırmızılı kulüp, Leroy Sane'nin alternatifini yine Bayern Münih'te forma giyen Kingsley Coman olarak belirledi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'e gelen ciddi teklifler nedeniyle üst düzey kanat oyuncusu arayan Galatasaray'da ilk hedef Bayern Münih'ten Leroy Sane.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...

Ancak Sane'nin Alman kulübü ile sözleşme yenileme ihtimali de bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray kanatlanıyor! Leroy Sane olmazsa Kingsley Coman...

Cimbom eğer Sane olmazsa, Bayern Münih'in sol kanattaki Fransız yıldızı Kingsley Coman için düğmeye basacak.

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