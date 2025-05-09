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Haberler Galatasaray Liderlik ruhunda var

Liderlik ruhunda var

Okan Buruk yönetimindeki G.Saray, son 3 sezonda geride kalan 108 haftanın tam 72’sini lider olarak tamamladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Liderlik ruhunda var

Galatasaray'da işler yolunda gidiyor. Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından rakiplerine nefes aldırmayan sarı-kırmızılılar, 3 yılda üçüncü şampiyonluğuna sadece bir adım uzaklıkta. Bu hafta F.Bahçe, Başakşehir'e takılır ve G.Saray kazanırsa Cimbom şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak bu başarı uzun süren bir istikrarın da eseri olarak karşımıza çıkıyor. Cimbom, Okan Buruk yönetimindeki son 3 sezonda liderlik koltuğunda uzun süre oturmayı başardı.

HER YIL ZİRVEDE

Sarı kırmızılılar geride kalan 108 haftalık süreçte, 72 haftayı lider olarak tamamladı. Geçen sezon 15, bir önceki sezon ise 25 hafta zirvede yer alan Aslan bu sezon da 32 haftada ligin zirvesinde kaldı. 3 yılda tam 72 haftayı lider olarak tamamlayan G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe'ye büyür bir fark attı. Bu süreçte F.Bahçe 27 kez liderlik koltuğunda otururken Beşiktaş da iki hafta geçici olarak zirvede yer aldı. G.Saray bu sezon oynadığı 32 maçın 26'sını kazanarak fark yarattı.

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