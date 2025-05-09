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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki

Teknik Direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, Fenerbahçe'nin RAMS Başakşehir ile karşılaşacağı maç öncesi resmi sosyal medya hesabından yaptığı maç önü paylaşımına tepki gösterdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 19:19
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Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den Fenerbahçe'nin paylaşımına tepki

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı maç önü paylaşımında maçın oynanacağı stadyum olan 'Başakşehir Fatih Terim Stadyumu' adına yer vermedi.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, sarı-lacivertlilerin bu paylaşımına tepki gösterdi.

Merve Terim Çetin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O stadın adı Başakşehir Fatih Terim Stadı! Olmayan yıldızı koyduktan sonra Fatih Terim yazmaya bile korkuyor olmanız şaşırtmadı gerçi" ifadelerini kullandı.

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