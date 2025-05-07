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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Ezeli üstünlük

Ezeli üstünlük

G.Saray, ezeli rakibi F.Bahçe ile girdiği yarışların yüzde 86’sını kupayla tamamladı. İki takım, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren Süper Lig'de 14 kez ilk iki sırayı paylaştı. Galatasaray bu sezonu da önde bitirirse 12'sinde rakibini geçerek şampiyonluğa ulaşmış olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibiyle eşleştiği 5 finali de kazanan Cimbom, Süper Kupa'da ise gerçekleşen 4 finalin 3'ünde mutlu sona ulaştı. Aslan toplamda 9 finalin 8'inde kupaya uzandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2025 Çarşamba 06:50
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Ezeli üstünlük

100 yılı aşan Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti son yıllarda hiç olmadığı kadar tek taraflı bir hale dönmeye başladı. Gelen oyuncular, alınan skorlar ve elde edilen kupalar yeni nesli G.Saraylı olmaya iterken, üstünlük kuran taraf hep sarı-kırmızılılar olmaya başladı. İki takım bugüne kadar kupa finalleri ve ligde defalarca kafa kafaya gelirken Galatasaray bu durumlardan yüzde 86 oranında kupayla ayrılmayı başardı. Süper Lig'de 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88'den itibaren iki takım ligde bu sezonla birlikte 14 kez aynı yılı ilk iki sıra içerisinde tamamlamış olacak. Galatasaray bu yılı da şampiyonlukla tamamlarsa, birbirleriyle yarıştıkları 14 sezon içerisinde tam 12 kez ezeli rakibinin elinden şampiyonluk kupasını almış olacak.

23'TE 20 YAPTI!

Sadece iki defa rakibinin arkasından şampiyonluk izlemek zorunda kalan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da da ezici bir üstünlük sağladı. İki takım 5 defa Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşırken, Galatasaray bunların hepsinde rakibinin elinden kupayı almayı başardı. 2006 yılından itibaren düzenlenmeye başlayan Süper Kupa'da da durum pek farklı değil. Futbolseverler Süper Kupa'da 4 defa G.Saray-F.Bahçe finali izlerken bunların 3'ünde sarı-kırmızılılar mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler ise sadece bir kez rakibinin elinden kupayı alabildi. Lig ve kupalarda iki takım 23 kez yarışırken Galatasaray bunların tam 20'sinde üstünlük kurmayı başardı ve taraflar arasındaki ezeli rekabete her anlamda damgasını vurdu.

HER 2 SENEDE BİR ŞAMPİYON

Galatasaray, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren Süper Lig'e damgasını vurmayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu sezonla birlikte geride kalan 38 sezonda büyük bir başarı gösterdi. Cimbom bu sezon da şampiyonluğa sadece bir adım uzaklıkta. Eğer mutlu sona ulaşırsa 38 sezonun 18'inde şampiyonluk ipini göğüslemiş olacak ve neredeyse her iki sezonda bir mutlu sona ulaşmış olacak.

KUPADA BÜYÜK FARK

İki takım arasındaki kupa maçlarında inanılmaz bir fark ortaya çıkmış durumda. G.Saray, bugüne kadar oynanan 5 Türkiye Kupası finalinde de rakibini yenmeyi başarırken, iki takım arasındaki 27 Ziraat Türkiye Kupası maçının da 14'ünü kazandı. 10 mücadele eşitlikle sona ererken F.Bahçe sadece 3 kez rakibini yenebildi. G.Saray eşleşmelerde de 14 kez turlarken F.Bahçe'de bu sayı 4'te kaldı. TFF Süper Kupa'da da yine Aslan 3-1 önde bulunuyor.

F.BAHÇE 4 DEFA TRABZON'U GEÇTİ

Şampiyonluk yarışında defalarca G.Saray'ın gerisinde kalan F.Bahçe, 1987- 88'den itibaren 8 kez şampiyonluk yaşadı. 4 defa sezonu Trabzonspor'un önünde tamamlayan sarı-lacivertliler, G.Saray ve Beşiktaş'ın elinden ise iki kez şampiyonluk kupasını alabildi. F.Bahçe ayrıca 7 kez kazandığı Türkiye Kupası'nda da bir kez Trabzonspor'u finalde yenerken kalan 6 kupayı Anadolu takımlarını yenerek elde etti.

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