CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 13:38 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 13:41
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor-Galatasaray maçının biletleri satışa sunuldu

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre VIP Platinum-B 6 bin lira, VIP Platinum-A/C: 5 bin lira, VIP Gold 4 bin lira, VIP Silver 3 bin lira, Batı Tribün 600 lira, Doğu Tribün 500 lira, Mattia Ahmet Minguzzi Tribünü 300 lira, Güney-Kuzey Kale Arkası 250 lira, misafir tribün biletleri ise 250 liradan satışa sunuldu.

Trabzonspor biletlerinin, sadece Trabzonspor Passolig kart sahiplerine ve Trabzonspor Passolig kart yanında sadece TFF logolu Passolig kart sahiplerine tanımlanabileceği belirtilen açıklamada misafir takım logolu kartların ise sadece misafir takım tribününden bilet satın alınabileceği kaydedildi.

Türk Telekom
Barış Alper'den flaş karar!
DİĞER
"Yiğit Bey ile izleyici kendi ruhunun aynasını görecek!"
Özgür Özel Başkan Erdoğan'la ne konuştu? "Zafiyet varsa benimdir" dedi, İmamoğlu'nu "telef" etti: Yaptığı doğru değil
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi!
F.Bahçe'nin eski yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! S. Arabistan'dan Mourinho’ya kanca! 13:00
G.Saray Kaan Ayhan'la sözleşme uzattı! G.Saray Kaan Ayhan'la sözleşme uzattı! 12:26
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 12:16
Barış Alper'den flaş karar! Barış Alper'den flaş karar! 11:57
Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman? Panathinaikos-Anadolu Efes maçı ne zaman? 11:35
G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! G.Saray'dan Brezilyalı kaleci hamlesi! 11:03
Daha Eski
NBA'de yılın koçu Kenny Atkinson! NBA'de yılın koçu Kenny Atkinson! 10:41
Inzaghi'den Çalhanoğlu'na övgü! Inzaghi'den Çalhanoğlu'na övgü! 10:40
Nuggets, Thunder'ı son saniyede mağlup etti Nuggets, Thunder'ı son saniyede mağlup etti 10:37
F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! F.Bahçe'de flaş teknik direktör gelişmesi! 10:35
G.Saray'dan dev kutlama hazırlığı! G.Saray'dan dev kutlama hazırlığı! 10:09
G.Saray'da veda zamanı! G.Saray'da veda zamanı! 10:08