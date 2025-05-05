GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın orta saha dinamosu Lucas Torreira, Arjantin kulüplerinin transfer radarına girmeye devam ediyor. Uzun süredir Boca Juniors ile ismi anılan Uruguaylı yıldız için River Plate de teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte River Plate'in o teklifi... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılıların bu teklif karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken oyuncunun Boca Juniors sempatisi nedeniyle River Plate'e sıcak bakmayabileceği iddia ediliyor.
Daha önce verdiği bir röportajda Galatasaray'daki zorlu dönemlerine de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Gitmek istediğim zamanlar oldu ama bu süreci atlattık. Şu anda çok mutluyum ve Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum" sözleriyle kulübe olan bağlılığını dile getirmişti.
Lucas Torreira'nın kontratı 2028 yılına kadar devam ederken Galatasaray yönetiminin oyuncuyu satma konusunda aceleci davranmayacağı, ancak cazip teklifler karşısında değerlendirmeye açık olabileceği ifade ediliyor.
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