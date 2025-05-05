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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın orta saha dinamosu Lucas Torreira, Arjantin kulüplerinin transfer radarına girmeye devam ediyor. Uzun süredir Boca Juniors ile ismi anılan Uruguaylı yıldız için River Plate de teklif sunmaya hazırlanıyor. İşte River Plate'in o teklifi... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 14:32
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Galatasaray'ın orta saha dinamosu Lucas Torreira, Arjantin kulüplerinin transfer radarına girmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Uzun süredir Boca Juniors ile ismi anılan Uruguaylı yıldız için bu kez ezeli rakip River Plate devreye girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Arjantin basınından El Crack Deportivo'da yer alan habere göre River Plate, Galatasaray'a Torreira için 15 milyon dolarlık bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Sarı-kırmızılıların bu teklif karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken oyuncunun Boca Juniors sempatisi nedeniyle River Plate'e sıcak bakmayabileceği iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Daha önce verdiği bir röportajda Galatasaray'daki zorlu dönemlerine de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Gitmek istediğim zamanlar oldu ama bu süreci atlattık. Şu anda çok mutluyum ve Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum" sözleriyle kulübe olan bağlılığını dile getirmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Lucas Torreira'nın kontratı 2028 yılına kadar devam ederken Galatasaray yönetiminin oyuncuyu satma konusunda aceleci davranmayacağı, ancak cazip teklifler karşısında değerlendirmeye açık olabileceği ifade ediliyor.

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