GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torreira’ya Güney Amerika’dan yoğun ilgi! İşte River Plate’ın teklifi

Sarı-kırmızılıların bu teklif karşısında nasıl bir tavır alacağı merak konusu olurken oyuncunun Boca Juniors sempatisi nedeniyle River Plate'e sıcak bakmayabileceği iddia ediliyor.

Daha önce verdiği bir röportajda Galatasaray'daki zorlu dönemlerine de değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Gitmek istediğim zamanlar oldu ama bu süreci atlattık. Şu anda çok mutluyum ve Galatasaray için oynamaktan gurur duyuyorum" sözleriyle kulübe olan bağlılığını dile getirmişti.