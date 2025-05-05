CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın 13. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 09:46
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Ali Uras'ı vefatının 13. yılında sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Galatasaray'da ve milli takımda uzun yıllar basketbolcu olarak görev yapan Ali Uras, 1977-1986 yıllarında sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yaptı. Aralık 1986-Ağustos 1987 arasında Türkiye Futbol Federasyonunda Başkanlık yapan Uras, 5 Mayıs 2012'de hayatını kaybetti.

G.Saray'da Icardi bilmecesi!
F.Bahçe'ye sambacı stoper!
DİĞER
Ahmet Çakar'dan derbi sonrası çok konuşulacak sözler: "Mourinho denen ağlak, Fenerbahçe’yi bitirdi..."
Milyonların gözü enflasyonda! TÜİK Nisan ayı verilerini bugün açıklayacak
Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık"
Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık" Derbi sonrası flaş yorum! "Bu takımın içerisi karışık" 09:12
Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri! Ahmet Çakar’dan Mourinho’ya sert eleştiri! 09:06
Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi Bugünkü maçlar 5 Mayıs Pazartesi 07:11
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:53
Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! Samandıra'da "Ali Koç istifa" tezahüratları! 00:52
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Daha Eski
Bologna, Juventus ile yenişemedi! Bologna, Juventus ile yenişemedi! 00:38
Mourinho geleceği hakkında konuştu! Mourinho geleceği hakkında konuştu! 00:31
G.Saray'dan Icardi açıklaması! G.Saray'dan Icardi açıklaması! 00:31
Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... Beşiktaş'tan gündem olacak paylaşım: Adaya veda eden isim... 00:31
Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir Solskjaer: Bu Beşiktaş'ın değeridir 00:31
Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! Mourinho'dan hakem ve VAR tepkisi! 00:31