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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devlerini peşine takan golcü oyuncuyu sponsor desteğiyle transfer bitirmek isteyen sarı kırmızılıların oyuncudan cevap beklediği belirtildi. Osimhen'in ise transferde arada kaldığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

Golleriyle sezon başından beri takımı sırtlayan Osimhen'in yeni sezon için vereceği karar merakla bekleniyor. Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarın aklında tek bir soru var: Osimhen kalacak mı?

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

Juventus, Chelsea ve M.United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Suudi kulüpleri de takip ediyor. Başarılı santrfor, menajer George Gardi'nin Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi. Mutluluğu Galatasaray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili nihai kararı henüz vermedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

Sabah'ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki Osimhen'in sarı-kırmızılılarda devam etmezse, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedefleyen ve Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden büyük bir kulübe transfer olma ihtimali bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray için 66 milyon Euro olarak geçerli. Bu parayı sponsor desteğiyle karşılamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in cevabına göre hareket edecek.

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