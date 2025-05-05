GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devlerini peşine takan golcü oyuncuyu sponsor desteğiyle transfer bitirmek isteyen sarı kırmızılıların oyuncudan cevap beklediği belirtildi. Osimhen'in ise transferde arada kaldığı öğrenildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Napoli'nin belirlediği 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, bu sezon 9 milyon Euro ödeyen Galatasaray için 66 milyon Euro olarak geçerli. Bu parayı sponsor desteğiyle karşılamayı planlayan sarı-kırmızılılar, Osimhen'in cevabına göre hareket edecek.
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