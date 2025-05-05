GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferde kararsız kaldı! Kafasında tek bir sorun var...

Golleriyle sezon başından beri takımı sırtlayan Osimhen'in yeni sezon için vereceği karar merakla bekleniyor. Şampiyonluğa koşan Galatasaray'da taraftarın aklında tek bir soru var: Osimhen kalacak mı?

Juventus, Chelsea ve M.United'ın ilgilendiği Nijeryalı'nın durumunu Suudi kulüpleri de takip ediyor. Başarılı santrfor, menajer George Gardi'nin Al-Hilal adına sunduğu astronomik teklifle ilgilenmedi. Mutluluğu Galatasaray'da bulan yıldız oyuncu, geleceği ile ilgili nihai kararı henüz vermedi.