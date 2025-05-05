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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Buruk hata yapmıyor

Buruk hata yapmıyor

Galatasara'da teknik direktör Okan Buruk da fark yaratmaya devam ediyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2025 Pazartesi 06:50
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Buruk hata yapmıyor

Göreve geldiği ilk günden itibaren rekorları alt üst eden 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sezon kapanışlarını çok iyi yapıyor. İlk iki sezonda da şampiyonluk yaşayan ve üçüncü zaferine de çok yaklaşan Buruk, G.Saray ile harika bir uyum yakaladı. 'Mayıslar bizimdir' sloganına uygun hareket eden Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, girdiği son virajları kusursuz bir şekilde dönmeyi başardı.

HEDEF ÇİFTE MUTLULUK

İlk sezonunda son 4 haftada hata yapmadan 12 puan toplayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon ise sadece ezeli rakibi F.Bahçe'ye yenilmesin karşın şampiyonluğunu ilan etti. İhtiyacı olan puanları toplayan ve şampiyonluğu kimselere bırakmayan Okan Buruk, girilen son 4 hafta öncesinde tam konsantrasyon ile hareket ediyor. Hatta sarı-kırmızılılar sadece şampiyonluğu değil, kupayı da kazanarak taraftarlarına çift mutluluk yaşatmak istiyor.

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