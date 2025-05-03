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Haberler Galatasaray Sara’ya Villa talip

Sara’ya Villa talip

Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Fransız medyasından Foot Mercato, geçtiğimiz hafta Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini öne süren bir habere imza atmıştı. Gabriel Sara için bu kez Aston Villa iddiası gündeme geldi. Caughtoffside'de yer alan habere göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Sara’ya Villa talip
Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Fransız medyasından Foot Mercato, geçtiğimiz hafta Manchester City'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini öne süren bir habere imza atmıştı. Gabriel Sara için bu kez Aston Villa iddiası gündeme geldi. Caughtoffside'de yer alan habere göre, Aston Villa, 25 yaşındaki futbolcu ile yakından ilgileniyor.
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