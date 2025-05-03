Sahne liderin

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Galatasaray, Süper Lig'in 34'üncü haftasında bugün Sivasspor'u konuk edecek. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılıların hedefi; taraftarının önünde sahadan zaferle ayrılmak. Teknik direktör Okan Buruk, tüm planlarını galibiyet üzerine yaptı. Rakibin ligde kalmak için mücadele ettiğini ve bu nedenle dikkatli olmaları gerektiğinin altını çizen Okan Buruk, öğrencilerine dün şöyle seslendi:

FARKI KORUMAMIZ GEREKİYOR

"Henüz şampiyon olmadık. Ancak büyük bir avantajımız var. Bu avantajı devam ettirmemiz için Sivasspor'u yenmemiz, son dört haftada 5 puan farkı korumamız gerekiyor. Rakibimiz ligde kalmak için mücadele ediyor. Oyun disiplininden bir an bile kopmamalıyız. Size güveniyorum. Bu maçı kazanalım ve önümüze bakalım." Okan Buruk'un uyarılarının ardından kaptan Fernando Muslera'nın da takım arkadaşlarına bir motivasyon konuşması yaptığı belirtildi.

GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 26 maçta attığı 22 golle, krallık yarışında zirvede yer alıyor. Bugün de Galatasaray'ın Sivasspor karşısındaki en büyük gol silahı olacak. Ayrıca tüm kulvarlarda 31 kez ağları sarsan Osimhen, bugün bir gol atarsa, kariyer rekoru kıracak.

38'İNCİ RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, bugün 38'inci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlıların Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren geride kalan 37 karşılaşmanın 23'ünü Galatasaray, 7'sini ise Yiğidolar kazandı. 7 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray 82, Sivasspor ise 48 gol attı.

5 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Sivas temsilcisiyle yaptığı son 5 maçta mağlubiyet yaşamadı. Kırmızı-beyazlı ekibe karşı son yenilgisini 1 Mayıs 2022'de sahasında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 5 lig maçında; 4 galibiyet ve 1 beraberlik çıkardı.

3'Ü RAMS PARK'TA

Galatasaray, Süper Lig'de kalan 5 haftanın 3'ünü RAMS Park'ta oynayacak. Sarı-kırmızılılar, Sivasspor, Kayserispor ve Başakşehir ile sahasında, Trabzonspor ve Göztepe ile ise deplasmanda karşı karşıya gelecek.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray son maçlarda savunmasıyla da ön plana çıkıyor. Sarı- kırmızılılar, Süper Lig'de oynadığı 31 karşılaşmada kalesinde 30 gol gördü ve en az gol yiyen takım olarak yer aldı. Aslan ayrıca toplamda da 11 kez kalesini gole kapadı.

12. KEZ RAKİPLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bugüne kadar 11 kez rakip oldu. Okan Buruk'un ekipleri 5 kez kazanırken, Rıza Çalımbay'ın takımları ise 1 defa sahadan galip ayrıldı. Taraflar arasındaki 5 maçta da beraberlik bozulmadı.

SARI KART UYARISI

Sarı-kırmızılılarda Sivasspor karşılaşması öncesinde Victor Osimhen Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu 3 futbolcu, bu müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 35. haftada deplasmandaki Trabzonspor maçında cezalı olacak. Okan Buruk, üç oyuncusunu da kart görmemeleri konusunda uyardı.

BARIŞ ALPER DÖNÜYOR

Cezası nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Barış Alper Yılmaz Sivasspor müsabakasıyla formasına kavuşacak. 24 yaşındaki oyuncu, kırmızı kart cezası nedeniyle Konyaspor ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması ve Eyüpspor ile oynanan Süper Lig mücadelelerinde forma giyemedi.

ASLAN MAÇA HAZIR

Galatasaray, dün yaptığı idmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı... Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda yapılan çift kale maçta karşılaşmanın taktik çalışması üzerinde duruldu.

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Yunus, Osimhen

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Ziya, Tolga, Moutoussamy, Emrah, Efkan, Rodrigues, Manaj