Okan Buruk'tan hakem açıklaması! "Samsun maçında..."

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmada galip gelerek şampiyonluk yolunda önemli bir maçtan daha 3 puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"Maça yoğun bir ilgi var, Mayıs ayına girdik. Bu bizim için önemli. 5 puan önde girdik ve bu yarışı önde bitirmek için ilk maçımız bu. %100 hazırız."

"Sistem olarak bir şey değiştirmedik asında. Oyuncularımızı en hazır şekilde tutmak amacımız, sonraki maçı düşünmek, burada kart sınırında olan oyuncularımız var. Tercihlerimiz burada değişebiliyor. Geçtiğimiz maç Mertens'i kullanmıştık, bu maçta Sara yerine Morata'yı kullanacağız. Son maçlarda aynı pozisyonda oynamıştı. İyi de performans sergiledi. Her oyuncumuza değerli olduğunu hissettirmek ve burada forma dağılımını doğru yapmak istiyoruz."

"Hakem çok üst üste bizim maçlarımıza verildi. Samsun maçında çok yanlış kararlar verdi. Bu maçta iki takımın da hakkını yemediği bir maç yönetmesini diliyorum. Samsun maçında yanlış gösterilen çok kart vardı. Buna dikkat edeceğiz. Kazanıp puan farkını arttırmak istiyoruz."