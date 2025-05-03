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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim!

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim!

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup ederek zirve yürüşünü sürdürdü. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk maç sonu açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 21:45 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 21:51
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk: Osimhen'in rekorunu geliştirmesini engelledim!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-1'le geçti.

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER

Okan Buruk: "Oyun gücümüz, kendi iç saha maçlarımız, taraftarımızla birlikte baskımız, ilk bölümde çok erken attığımız goller, çok erken 4-0'a geldi maç. Maçı çok erken bitirdik. Bu önemli. Sivasspor gibi bir takıma karşı attığımız erken goller oyunu daha rahat oynamamızı sağladık. Sakatlık risklerini, kart risklerini azaltmaya çalıştık erken gelen skorla. Tek sıkıntımız Eren'le ilgili oldu. 1-2 gün içinde belli olur durumu.

Hep önde oynadık, rakibe geçiş şansı vermedik. Önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda yürüyoruz. Mayıs ayı bizim için önemli. Galatasaray'ın bu aydaki başarı oranı çok yüksek. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Maçtan önce de söyledim, stadyum çok erken doldu, bir derbi maçı gibiydi, birçok insan da bizi televizyondan destekledi. Yolumuza devam ediyoruz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Oyuncularımın performansları, konsantrasyonları çok yüksek. Bunu devam ettireceğiz."

"OSIMHEN'İN REKORU..."

"Kariyer rekorunu daha yukarıya çekmesini biraz da ben engelledim. Bir sonraki maçını da düşünerek ben erken oyundan aldım. Sakatlık riski ve kart riski de vardı. Bugün 3 gol de atabilirdi rahat bir şekilde ama oyuncularımızı korumak istiyoruz. Ben biraz kariyer rekorunu geliştirmesini engellemiş olabilirim.(Gülerek)" ifadelerini kullandı.

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