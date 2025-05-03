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Haberler Galatasaray Barış 35 milyon Euro

Barış 35 milyon Euro

Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana yükselen değeri konumunda olan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz için üç kulübün markajı arttı. Yüksek fizik gücü, skor katkısı ve joker özelliği ile ön plana çıkan Yılmaz için İngiltere'den West Ham United ile Aston Villa, İtalya'dan ise Napoli devrede. Yönetim, 3 kulübe de "35 milyon euro'dan aşağıya olmaz" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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Barış 35 milyon Euro
Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana yükselen değeri konumunda olan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz için üç kulübün markajı arttı. Yüksek fizik gücü, skor katkısı ve joker özelliği ile ön plana çıkan Yılmaz için İngiltere'den West Ham United ile Aston Villa, İtalya'dan ise Napoli devrede. Yönetim, 3 kulübe de "35 milyon euro'dan aşağıya olmaz" dedi.
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