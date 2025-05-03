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Barış 35 milyon Euro
Galatasaray'ın geçen sezondan bu yana yükselen değeri konumunda olan ve Avrupa'dan talipleri bulunan Barış Alper Yılmaz için üç kulübün markajı arttı. Yüksek fizik gücü, skor katkısı ve joker özelliği ile ön plana çıkan Yılmaz için İngiltere'den West Ham United ile Aston Villa, İtalya'dan ise Napoli devrede. Yönetim, 3 kulübe de "35 milyon euro'dan aşağıya olmaz" dedi.
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