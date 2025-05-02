CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike! Tam 3 yıldız...

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike! Tam 3 yıldız...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmada Cimbom'da gözler 3 yıldızın üzerinde olacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor ile oynanacak olan mücadele öncesi o futbolcuları özellikle uyardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 15:55
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman? Al Fayha-Damac FC maçı ne zaman? 15:40
F.Bahçe'de derbi mesaisi! F.Bahçe'de derbi mesaisi! 15:32
Beşiktaş derbiye hazırlanıyor Beşiktaş derbiye hazırlanıyor 15:30
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz müjdesi! 15:24
Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? Al Ettifaq-Al Khaleej maçı ne zaman? 15:19
Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... Güne bomba gibi düşen iddia! G.Saray ve Icardi... 15:10
Daha Eski
Ozan Tufan'a göre en iyiler! Ozan Tufan'a göre en iyiler! 14:03
Rosier'den flaş G.Saray itirafı! Rosier'den flaş G.Saray itirafı! 13:50
F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... F.Bahçe'yi üzen haber! Skriniar... 12:48
G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... G.Saray'da Barış Alper çılgınlığı! Bonservisi... 12:14
G.Saray Sara'dan servet kazanacak! G.Saray Sara'dan servet kazanacak! 11:50
Fransız devinden sürpriz hamle! Fransız devinden sürpriz hamle! 11:06