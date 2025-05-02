Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi büyük tehlike! Tam 3 yıldız...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Bu karşılaşmada Cimbom'da gözler 3 yıldızın üzerinde olacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un, Trabzonspor ile oynanacak olan mücadele öncesi o futbolcuları özellikle uyardığı öğrenildi. İşte detaylar...
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Süper Lig'in 34. haftasına en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider giren Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılarda kritik maç öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki Trabzonspor maçında oynayamayacak.
RAMS Park'ta saat yarın (3 Mayıs) saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Sivasspor müsabakasını hakem Ozan Ergün yönetecek.
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