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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Manchester City ile anılan Brezilyalı orta sahanın bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

18 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara inişli çıkışlı performansına rağmen sezonun kilit isimlerinden biri oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

41 maçta 2 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren Brezilyalı yıldızın geçtiğimiz günlerde adı transfer dedikodularına karışmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Premier Lig devi Manchester City'nin Gabriel Sara'yı istediğine dair çıkan haberler gündemi sarsmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Pep Guardiola'nın uzun süredir yıldız futbolcuyu izlediği ve sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapılacağı belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

Kulübe yakın kaynaklara göre Sarı-Kırmızılılar kesinlikle Sara'yı bırakmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızdan yeni sezonda çok daha fazla şeyler beklediği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin ancak 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda kulübün ekonomik durumunu gözeterek masaya oturmayı düşündüğü öğrenildi.

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