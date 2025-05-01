TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı! Bonservis bedeli belirlendi
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve tarihinin en pahalı transferi olan Gabriel Sara'nın talipleri artıyor. Sarı kırmızılılar, İngiliz devi Manchester City ile anılan Brezilyalı orta sahanın bonservis bedeli belirlendi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Pep Guardiola'nın uzun süredir yıldız futbolcuyu izlediği ve sezon sonunda Galatasaray'a teklif yapılacağı belirtilmişti.
Kulübe yakın kaynaklara göre Sarı-Kırmızılılar kesinlikle Sara'yı bırakmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un Brezilyalı yıldızdan yeni sezonda çok daha fazla şeyler beklediği belirtiliyor.
BONSERVİSİ BELİRLENDİ
Takvim'de yer alan habere göre; yönetimin ancak 35 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi durumunda kulübün ekonomik durumunu gözeterek masaya oturmayı düşündüğü öğrenildi.
DİĞER