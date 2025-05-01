Jonathan David'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve çok sayıda önemli takımdan teklif alan Jonathan David'in maaş ve imza parası taleplerinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı.

25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro da imza parası talep ettiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin bu rakamları çok fazla bulduğu ve şimdilik transferde geri adım attığı ifade edildi.