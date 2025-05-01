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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Jonathan David'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Jonathan David'den Galatasaray'a transfer yanıtı!

Osimhen'in ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar son olarak gözüne Jonathan David'i kestirdi. Kanadalı yıldız Cimbom'a transfer yanıtını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray Jonathan David'le ilk temas! Transfer kararı...

Victor Osimhen'in takımda kalması için tüm finansal hazırlıkları yapan Galatasaray bir yandan da olası ayrılık için alternatifler üretiyor.

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Galatasaray Jonathan David'le ilk temas! Transfer kararı...

Çok sayıda önemli golcüyü listesine alan Sarı- Kırmızılılar, Avrupa'da sezonun flaş isimlerinden biri olan Jonathan David'le ilk teması sağladı.

Galatasaray Jonathan David'le ilk temas! Transfer kararı...

BAŞKAN YETKİYİ VERDİ
Takvim'de yer alan habere göre; menajer George Gardi, Başkan Dursun Özbek'ten yetki alarak Kanadalı yıldızın menajeriyle bir görüşme yaptı.

Galatasaray Jonathan David'le ilk temas! Transfer kararı...

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve çok sayıda önemli takımdan teklif alan Jonathan David'in maaş ve imza parası taleplerinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Jonathan David'le ilk temas! Transfer kararı...

25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro da imza parası talep ettiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin bu rakamları çok fazla bulduğu ve şimdilik transferde geri adım attığı ifade edildi.

Galatasaray Jonathan David'le ilk temas! Transfer kararı...

SEZON SONU BİR DAHA
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda David'in menajeriyle birkez daha görüşeceği ve indirim talep edeceği öğrenildi.

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