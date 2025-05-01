Jonathan David'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
Osimhen'in ayrılma ihtimaline karşı forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılılar son olarak gözüne Jonathan David'i kestirdi. Kanadalı yıldız Cimbom'a transfer yanıtını verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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BAŞKAN YETKİYİ VERDİ
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan ve çok sayıda önemli takımdan teklif alan Jonathan David'in maaş ve imza parası taleplerinin çok yüksek olduğu ortaya çıktı.
25 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro maaş ve 15 milyon Euro da imza parası talep ettiği belirlendi. Galatasaray yönetiminin bu rakamları çok fazla bulduğu ve şimdilik transferde geri adım attığı ifade edildi.
SEZON SONU BİR DAHA
Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda David'in menajeriyle birkez daha görüşeceği ve indirim talep edeceği öğrenildi.
Bu sezon Lille formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Jonathan David 25 gol ve 11 asistlik harika bir performans sergiledi. Yıldız futbolcu özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle dikkatleri çekti.
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