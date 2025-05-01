GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...

BERKAN KUTLU YOLLAR AYRILABİLİR Sabah'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu, bu sezon yedek kulübesine hapsolmuş durumda. Sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berkan, yazın gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

