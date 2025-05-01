GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için yerli oyuncu konusunda araştırmalar başladı. Sarı kırmızılılarda bu noktada 2 isimle yollar ayrılacak. Okan Buruk'un raporuna göre gündemde sürpriz bir isim var. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Tüm kulvarda başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, bu kez yerli oyuncularda revizyona gidecek.
Sabah'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu, bu sezon yedek kulübesine hapsolmuş durumda. Sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berkan, yazın gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.
YERLİ DE ADAY SALİH ÖZCAN
Galatasaray cephesi her iki futbolcuyla yollarını ayırması halinde rotayı Salih Özcan'a çevirecek.
Borussia Dortmund forması giyen 27 yaşındaki futbolcuya uygun şartlar olması halinde teklif yapılacak.
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