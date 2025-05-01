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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için yerli oyuncu konusunda araştırmalar başladı. Sarı kırmızılılarda bu noktada 2 isimle yollar ayrılacak. Okan Buruk'un raporuna göre gündemde sürpriz bir isim var. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2025 Perşembe 09:50
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GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...

Tüm kulvarda başarıyı tekrarlamak isteyen Galatasaray, bu kez yerli oyuncularda revizyona gidecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...

BERKAN KUTLU YOLLAR AYRILABİLİR

Sabah'ta yer alan habere göre 27 yaşındaki orta saha Berkan Kutlu, bu sezon yedek kulübesine hapsolmuş durumda. Sarı-kırmızılılar ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Berkan, yazın gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeyi düşünüyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'un yerli planı! 2 veda 1 transfer...

KEREM DE VEDA EDECEK

Galatasaray'ın 2023 yazında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay, geçtiğimiz sezon kazanılan lig şampiyonluğunda önemli katkı sağlamıştı. Sadece 921 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha, gelecek sezon kariyerine başka bir takımda devam etmeyi hedefliyor.

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