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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla savunmanın bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez için transfer söylentileri yeniden alevlendi. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kolombiyalı stoperle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sanchez'in olası ayrılığı durumunda talep edeceği bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 10:56
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Davinson Sanchez için transfer söylentileri yeniden gündemde.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kolombiyalı stoperle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Sarı-kırmızılı yönetim, oyuncunun olası ayrılığı halinde talep edeceği bonservis bedelini netleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO TALEBİ

Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

2023 yazında Tottenham'dan 9,5 milyon Euro'ya kadroya katılan Sanchez, kısa sürede Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelmişti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

YILDIZ STOPERE AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ

Davinson Sanchez'e başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinden ilgi var.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina'nın deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

KONTRATI 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret kazanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik katkısıyla sadece savunmada değil hücumda da fark yarattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam

3261 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, 12 sarı kart gördü.

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