TRANSFER HABERİ - Galatasaray Davinson Sanchez'in bonservisini belirledi! İşte o rakam
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla savunmanın bel kemiği haline gelen Davinson Sanchez için transfer söylentileri yeniden alevlendi. Sezon sonunda takımdan ayrılmak istediği öne sürülen Kolombiyalı stoperle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Sanchez'in olası ayrılığı durumunda talep edeceği bonservis bedelini belirledi. İşte o rakam... (GS spor haberleri)
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GALATASARAY'DAN 20 MİLYON EURO TALEBİ
Kolombiyalı gazeteci Felipe Sierra'nın haberine göre Galatasaray, 29 yaşındaki savunmacı için 20 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
2023 yazında Tottenham'dan 9,5 milyon Euro'ya kadroya katılan Sanchez, kısa sürede Galatasaray savunmasının vazgeçilmezi haline gelmişti.
YILDIZ STOPERE AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Davinson Sanchez'e başta İspanya olmak üzere Avrupa'nın önemli liglerinden ilgi var.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton ve Serie A'dan Fiorentina'nın deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği öğrenildi.
KONTRATI 2027'YE KADAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray'la Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Sanchez, sarı-kırmızılı ekipten yıllık 3,2 milyon euro garanti ücret kazanıyor.
Yönetim, oyuncuyu kadroda tutmak istese de gelen tekliflerin cazip bulunması halinde satışa sıcak bakılabileceği belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maçta forma giyen Davinson Sanchez, 5 gol ve 2 asistlik katkısıyla sadece savunmada değil hücumda da fark yarattı.
3261 dakika sahada kalan Kolombiyalı oyuncu, 12 sarı kart gördü.
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