Lucas Torreira'dan duygulandıran paylaşım: "Rakibiz ama düşman değiliz"

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarların gönlünde taht kuran Uruguaylı futbolcu, kısa süre önce sözleşmesini uzatmasının ardından düzenlenen etkinlikte sevenleriyle bir araya geldi. Torreira, hayranlarına imza dağıttığı etkinlikte duygusal bir kareyi öne çıkardı.

İmza almak için gelenler arasında Fenerbahçe forması giymiş küçük bir taraftar da bulunuyordu. Bu anı ölümsüzleştiren Torreira, çocuğun fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşarak altına şu notu düştü:

"Rakibiz ama düşman değiliz."

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