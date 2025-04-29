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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

Trendyol Süper Lig'de bitişe haftalar kala üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, 5. yıldızına özel 5 maddelik transfer planı hazırladı. Sarı kırmızılılarda hedef gelecek sezon Avrupa'da da ses getirecek bir kadro kurmak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

Takipçisi Fenerbahçe ile aradaki 5 puanlık farkı koruyan ve 5. yıldıza koşan Galatasaray, gelecek sezon için de tarihi hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte Aslan'ın 5. yıldız harekatı...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

1-YÖNETİM PARASINI HAZIRLADI

Gündemin ilk sırasında Victor Osimhen var. Osimhen için sponsorlarla görüşen ve finansmanı hazırlayan Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızın kararını bekliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

2-JAN OBLAK İLE LUNİN MASADA

Muslera'ya veda edecek sarı kırmızılılar, A.Madrid'den Oblak ve R.Madrid'den Lunin gibi üst düzey kalecileri listesine ekledi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

3-GRANİT XHAKA ORTADA İLK ADAY

Temas kurulan Leverkusen'den Xhaka, orta sahada en ciddi aday konumunda. İsviçreli yıldız, G.Saray'ın maçlarını takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

4-LEROY SANE RÜYASI BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Aslan'ın yaz transfer dönemindeki rüyası Leroy Sane. Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma görüşmeleri yapan Alman süperstar, imzayı atmazsa G.Saray vites yükseltip şartları zorlanacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

5-YERLİ YILDIZLAR ARANIYOR

Sabah'ta yer alan habere göre ayrıca Abdülkerim, Barış Alper ve Eren Elmalı dışında Türkiye'de yetişmiş oyuncusu olmayan sarı kırmızılılar, yerli takviyesine önem verecek. Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı kulübeye düşünülüyor.

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