TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak

Takipçisi Fenerbahçe ile aradaki 5 puanlık farkı koruyan ve 5. yıldıza koşan Galatasaray, gelecek sezon için de tarihi hamleler yapmaya hazırlanıyor. İşte Aslan'ın 5. yıldız harekatı...

1-YÖNETİM PARASINI HAZIRLADI Gündemin ilk sırasında Victor Osimhen var. Osimhen için sponsorlarla görüşen ve finansmanı hazırlayan Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızın kararını bekliyor.