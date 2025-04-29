TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da 5. yıldıza özel 5 hazırlık! O transferler ile coşacak
Trendyol Süper Lig'de bitişe haftalar kala üst üste 3. şampiyonluğuna koşan Galatasaray, 5. yıldızına özel 5 maddelik transfer planı hazırladı. Sarı kırmızılılarda hedef gelecek sezon Avrupa'da da ses getirecek bir kadro kurmak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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3-GRANİT XHAKA ORTADA İLK ADAY
Temas kurulan Leverkusen'den Xhaka, orta sahada en ciddi aday konumunda. İsviçreli yıldız, G.Saray'ın maçlarını takip ediyor.
4-LEROY SANE RÜYASI BAŞLADI
Şampiyonlar Ligi'nde iddialı olmak isteyen Aslan'ın yaz transfer dönemindeki rüyası Leroy Sane. Bayern Münih ile sözleşmesini uzatma görüşmeleri yapan Alman süperstar, imzayı atmazsa G.Saray vites yükseltip şartları zorlanacak.
5-YERLİ YILDIZLAR ARANIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre ayrıca Abdülkerim, Barış Alper ve Eren Elmalı dışında Türkiye'de yetişmiş oyuncusu olmayan sarı kırmızılılar, yerli takviyesine önem verecek. Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı kulübeye düşünülüyor.
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