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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Son dakika Galatasaray haberi | Yeni sezonda hangi takımda kariyerine devam edeceği büyük bir soru işareti olan Victor Osimhen hakkında dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Nijerya Milli Takımı'nın eski oyuncularından John Obi Mikel, yıldız forvetle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte Mikel'in Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 10:40
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GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Yeni sezonda hangi takımda forma giyeceği büyük merak konusu olan Victor Osimhen için flaş bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Nijerya Milli Takımı'nın eski yıldızlarından John Obi Mikel, yıldız golcüyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Osimhen, Süper Lig'de gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirdi.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin bonservisini almak için yoğun bir çalışma yürütürken Avrupa'nın dev kulüpleri de Nijeryalı oyuncunun peşine düştü.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

İngiliz basınında Premier Lig'e transfer olacağı sık sık gündeme gelen Osimhen için, daha önce Trabzonspor forması da giyen eski Chelsea yıldızı Obi Mikel'den çarpıcı bir açıklama geldi.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Football London'da yer alan habere göre, beIN Sports İngiltere yayınında konuşan Mikel, "Victor, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig'de forma giyeceği bir kulüp bulur." dedi.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Öte yandan Chelsea'nin bu transferde mutlu sona ulaşamaması halinde Manchester United veya Arsenal gibi diğer İngiliz devlerinin de devreye gireceği belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”

Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki Osimhen, 31 gol ve 8 asistle takımına önemli katkı sağladı.

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