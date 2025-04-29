GALATASARAY HABERİ - John Obi Mikel'den flaş Victor Osimhen açıklaması: “Gönlündeki kulüp…”
Son dakika Galatasaray haberi | Yeni sezonda hangi takımda kariyerine devam edeceği büyük bir soru işareti olan Victor Osimhen hakkında dikkat çekici bir açıklama yapıldı. Nijerya Milli Takımı'nın eski oyuncularından John Obi Mikel, yıldız forvetle ilgili çarpıcı sözler sarf etti. İşte Mikel'in Osimhen hakkında yaptığı açıklamalar... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılılar, yıldız ismin bonservisini almak için yoğun bir çalışma yürütürken Avrupa'nın dev kulüpleri de Nijeryalı oyuncunun peşine düştü.
İngiliz basınında Premier Lig'e transfer olacağı sık sık gündeme gelen Osimhen için, daha önce Trabzonspor forması da giyen eski Chelsea yıldızı Obi Mikel'den çarpıcı bir açıklama geldi.
Football London'da yer alan habere göre, beIN Sports İngiltere yayınında konuşan Mikel, "Victor, Chelsea'de oynamak istiyor. Umarım Premier Lig'de forma giyeceği bir kulüp bulur." dedi.
Öte yandan Chelsea'nin bu transferde mutlu sona ulaşamaması halinde Manchester United veya Arsenal gibi diğer İngiliz devlerinin de devreye gireceği belirtildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 36 maça çıkan 26 yaşındaki Osimhen, 31 gol ve 8 asistle takımına önemli katkı sağladı.
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