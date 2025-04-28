Gollere devam

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 5 gollü galibiyete attığı 2 golle katkı vermişti. Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle dün de Eyüpspor mücadelesinin 11'inde görev alan Macar oyuncu, kupa performansını devam ettirdi. 29'uncu dakikada Osimhen'in arka direğe gönderdiği topa dokunan Sallai, G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligdeki ikinci golünü atan tecrübeli kanat oyuncusu, bu maça kadar ise attığı tek golü de sezonun ilk yarısında Eyüpspor ağlarına bırakmıştı.