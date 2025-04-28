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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gollere devam

Gollere devam

Türkiye Kupası’ndaki Konya maçında ağları iki kez sarsan Sallai, dün de golünü attı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025 Pazartesi 06:50
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Gollere devam

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Konyaspor maçına ilk 11'de başlayan Roland Sallai, 5 gollü galibiyete attığı 2 golle katkı vermişti. Barış Alper Yılmaz'ın cezası nedeniyle dün de Eyüpspor mücadelesinin 11'inde görev alan Macar oyuncu, kupa performansını devam ettirdi. 29'uncu dakikada Osimhen'in arka direğe gönderdiği topa dokunan Sallai, G.Saray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu sezon ligdeki ikinci golünü atan tecrübeli kanat oyuncusu, bu maça kadar ise attığı tek golü de sezonun ilk yarısında Eyüpspor ağlarına bırakmıştı.

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