Eyüpspor karşısında duble yapan Alvaro Morata, karşılaşmanın ardından takım arkadaşı Victor Osimhen'den övgüyle bahsetti. Duygularını şu sözlerle dile getiren İspanyol yıldız, "Çok mutluyum burada. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Burada çalışan insanlara teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir iş yapıyorlar bizi rahatlatmak için. Elimden geleni yapmak istiyorum. Ailemin de mutlu olduğunu düşünüyorum ve bu şekilde devam etmesini istiyorum. Victor büyük bir insan, dünyanın en büyük santrforlarından biri. Onunla ve diğer arkadaşlarımla oynamak benim için mutluluk. Umarım birlikte şampiyonluğu kutlayacağız" dedi.