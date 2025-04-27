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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Osimhen transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a fırsat doğdu

Osimhen transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a fırsat doğdu

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla adından söz ettiren Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devlerini peşine takan Nijeryalı yıldız için İngiliz kulüpleri büyük bir transfer yarışı içinde. İngiliz medyası golcü oyuncu hakkında flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 09:53
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

Attığı goller ve takıma olan aidiyetiyle taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız kariyerinin en parlak sezonlarından birini geçiriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

Galatasaray'ın 75 milyon Euro çıkış maddesi bulunan Osimhen için ne yapacağı merak ediliyor...

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

İNGİLTERE'DE OSIMHEN KAPIŞMASI

Adı çok sayıda Avrupa kulüpleriyle ismi geçen Victor Osimhen için ciddi adaylardan birisi de Manchester United'dı.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

İngiliz medyasında yer alan habere göre; Premier Lig devinin Nijeryalı yıldızın transferinden vazgeçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

Givemesport'un haberine göre, Manchester United, Osimhen'in haftalık 300.000 sterlin civarında bir maaş beklentisinden dolayı transferden vazgeçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

Ayrıca haberde Osimhen'den vazgeçen teknik direktör Amorin'in Ipswich Town'ın forveti Liam Delap'ı istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

CHELSEA DEVREYE GİRDİ!

Yaz transfer döneminde İngiltere'de Victor Osimhen için büyük bir transfer yarışı olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transferinde flaş gelişme! Büyük kapışma...

Manchester United'ın transferden vazgeçmesi üzerine Londra ekibi Chelsea Osimhen'i listesine ekledi.

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