Osimhen transferinde flaş gelişme! Galatasaray'a fırsat doğdu
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve performansıyla adından söz ettiren Victor Osimhen'in geleceği merak ediliyor. Avrupa devlerini peşine takan Nijeryalı yıldız için İngiliz kulüpleri büyük bir transfer yarışı içinde. İngiliz medyası golcü oyuncu hakkında flaş bir gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İNGİLTERE'DE OSIMHEN KAPIŞMASI
Adı çok sayıda Avrupa kulüpleriyle ismi geçen Victor Osimhen için ciddi adaylardan birisi de Manchester United'dı.
İngiliz medyasında yer alan habere göre; Premier Lig devinin Nijeryalı yıldızın transferinden vazgeçti.
Givemesport'un haberine göre, Manchester United, Osimhen'in haftalık 300.000 sterlin civarında bir maaş beklentisinden dolayı transferden vazgeçti.
Ayrıca haberde Osimhen'den vazgeçen teknik direktör Amorin'in Ipswich Town'ın forveti Liam Delap'ı istediği kaydedildi.
CHELSEA DEVREYE GİRDİ!
Yaz transfer döneminde İngiltere'de Victor Osimhen için büyük bir transfer yarışı olması bekleniyor.
Manchester United'ın transferden vazgeçmesi üzerine Londra ekibi Chelsea Osimhen'i listesine ekledi.
Chelsea'nin yanı sıra Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in de Osimhen transferi için devrede olduğu biliniyor.
Galatasaray'da 35 maça çıkan Nijeryalı yıldız 30 gol 6 asistlik katkı sağladı.
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