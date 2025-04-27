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Haberler Galatasaray Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberi | Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yürüyüşüne devam eden Galatasaray, bugün İkas Eyüpspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmadan hedefe ulaşmak istiyor. İşte Okan Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 06:50
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Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Tarihin en önemli şampiyonluklarından birisine adım adım yaklaşan Galatasaray, bugün Süper Lig'de Eyüpspor ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Bu sezon ligde oynadığı 30 maçta 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Teknik heyet ve yönetim rehavet konusunda takımı uyarırken, kalan her maça final olarak bakılıyor.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

EYÜP İSTANBUL'DA ZOR

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

İki takımın ligin ilk yarısında RAMS Park'taki mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sona ermişti.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Arda Turan'ın öğrencileri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon 7 maçta karşılaştı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Eyüpspor, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşarken 3 puan çıkaramadı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Ayrıca devre arasında transfer edilen Ahmed Kutucu da şans bulması halinde eski takımına karşı forma giyecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

CİMBOM HAZIR

Bugün Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik idman ile hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

TEK EKSİK BARIŞ ALPER

Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Eyüp maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, bugün forma giyemeyecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

30 GOL DURAN TOPTAN

Süper Lig'de attığı 73 golle rakiplerine zor anlar yaşatan sarı-kırmızılılar, duran toplardaki başarısı ile dikkat çekiyor. Galatasaray, kaydettiği 73 golün 30'unu duran toplardan atmayı başardı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerde 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

OSIMHEN GERİ SAYIMDA

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin verimli dönemini yaşıyor. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Bu sezon 30 golü bulunan Nijeryalı yıldız, kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha atarsa rekorunu egale edecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

SAVUNMA DUVAR ÖRDÜ

Galatasaray son haftalarda rakiplerine gol şansı tanımıyor. Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermezken kalesini bu sezon 10 kez kapatmayı başardı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

BURUK 3. KEZ DALYA DİYECEK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3. kez dalya demeye hazırlanıyor. Buruk ilk teknik direktörlük tecrübesini 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Daha sonra Gaziantep, Sivas, Akhisar, Ç. Rize ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Buruk bugüne kadar 299 maça çıktı.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

ÜÇ FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da bugün oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bugün kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Tayfur, Umut Meraş, Emre, Yalçın Kayan, Ampem, Melih, Umut Bozok

Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet! İşte Buruk'un İkas Eyüpspor maçı muhtemel 11'i

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

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