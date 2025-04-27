İkas Eyüpspor-Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İkas Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin Gaziantep deplasmanında 3-1 kazanmasının ardından hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar, puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefliyor. 77 puanla 1. sırada yer alan Cimbom, güçlü rakibini mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u eleyen Okan Buruk'un öğrencileri hem ligde hem de kupada mutlu sona ulaşmak istiyor. Zorlu maç öncesi Galatasaray muhtemel 11'i belli olurken, Victor Osimhen, Sara ve Yunus Akgün gibi isimlerin performansı heyecanla bekleniyor. Arda Turan yönetiminde bu sezon ilk defa Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor ise Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor. 50 puanla 5. sırada bulunan ev sahibi takım, ligin ilk yarısında puan aldığı rakibine karşı aynı başarıyı tekrarlamak istiyor. Peki, Eyüpspor-Galatasaray maçı ne zaman? İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı 27 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İkas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Vezo, Tayfur, Umut Meraş, Emre, Yalçın Kayan, Ampem, Melih, Umut Bozok

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen

OSIMHEN REKORA KOŞUYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, kariyerinin verimli dönemini yaşıyor. Kariyerindeki en golcü sezonunu 2022-23 sezonunda Serie A'da yaşayan Osimhen, 39 resmi müsabakada 31 kez fileleri havalandırdı ve takımı Napoli'yi şampiyonluğa taşıdı.

Bu sezon 30 golü bulunan Nijeryalı yıldız, kalan 6 lig maçı ve kupa finalinde 1 gol daha atarsa rekorunu egale edecek. İşte Victor Osimhen'in Süper Lig istatistikleri:

GALATASARAY'DA TEK HEDEF 3 PUAN

27 Nisan Pazar günü Eyüpspor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen taktik idman ile hazırlıklarını tamamladı. Zirve yarışında yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Galatasaray, ligin ilk devresinde puan kaybettiği rakibine karşı hata yapmak istemiyor. Fenerbahçe ile olan puan farkını tekrar 5'e çıkartmayı hedefleyen Cimbom, kritik maçta 3 puan almanın yollarını arayacak.

GALATASARAY KAMP KADROSU BELLİ OLDU MU?

Sarı-kırmızılılarda bugün oynanacak olan Eyüp maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, bugün forma giyemeyecek.

Sakatlıklarını atlatarak takımla çalışmalara başlayan Alvaro Morata, Kaan Ayhan ve Elias Jelert teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.

CİMBOM'DAN DURAN TOP İSTATİSTİĞİ

Süper Lig'de attığı 73 golle rakiplerine zor anlar yaşatan sarı-kırmızılılar, duran toplardaki başarısı ile dikkat çekiyor. Galatasaray, kaydettiği 73 golün 30'unu duran toplardan atmayı başardı. Okan Buruk'un öğrencileri penaltı noktasından 10, serbest vuruşların ardından 9, kornerlerde 8 ve taç atışları sonrasında 3 kez rakip ağları sarstı.

GALATASARAY DEFANSTA GEÇİT VERMİYOR

Galatasaray son haftalarda rakiplerine gol şansı tanımıyor. Ligde 30 müsabakada kalesinde 29 gol gören sarı-kırmızılılar, son 2 lig maçında gol yemedi. Galatasaray, Samsunspor ve Bodrum FK maçında rakiplerinin isabetli şut atmasına izin vermezken kalesini bu sezon 10 kez kapatmayı başardı.

OKAN BURUK'TAN 300. MAÇ HEYECANI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de 3. kez dalya demeye hazırlanıyor. Buruk ilk teknik direktörlük tecrübesini 2013'te Elazığspor'u çalıştırarak başladı. Daha sonra Gaziantep, Sivas, Akhisar, Ç. Rize ve Başakşehir'i çalıştıran Buruk, son olarak Galatasaray'ın başına geçti. Buruk bugüne kadar 299 maça çıktı.

SARI-KIRMIZILILARDA 3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da bugün oynanacak Eyüpspor karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen, Davinson Sanchez ve Gabriel Sara bugün kart görmeleri halinde Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Sivasspor maçında cezalı duruma düşecek.

EYÜPSPOR İSTANBUL'DA KAYIP

Galatasaray ile Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligin ilk yarısında RAMS Park'taki mücadelesi 2-2'lik beraberlikle sona ermişti. Arda Turan'ın öğrencileri, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa ve Başakşehir ile bu sezon 7 maçta karşılaştı. Eyüpspor, söz konusu müsabakalarda 3 beraberlik, 4 yenilgi yaşarken 3 puan çıkaramadı.

Ayrıca devre arasında transfer edilen Ahmed Kutucu da şans bulması halinde eski takımına karşı forma giyecek.

EYÜPSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, İkas Eyüpspor-Galatasaray maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.