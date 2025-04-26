TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...
Galatasaray'ın bonservisini almak üzere hazırlıklar yaptığı Victor Osimhen için en yüksek teklif Juventus'tan geldi. İngiliz Premier Lig ekipleri ise Nijeryalı golcü için teklif yükseltmeme kararı aldı. İşte sarı kırmızılılar için müjde niteliğinde o haber... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
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Manchester United ve bazı İngiliz kulüpleri de yıldız oyuncu için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak onlar da 75 milyon Euro ödemek istemiyor. Galatasaray'ın da Victor Osimhen'in bonservisini alma planı var.
Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığını açıklayan Osimhen için umudunu daha da artırdı.
26 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 30 gol atarken 7 asist yaptı ve 37 gole katkıda bulundu.
Nijeryalı futbolcu, 25 Süper Lig maçında 21 kez fileleri havalandırmayı başardı.
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