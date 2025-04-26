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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

Galatasaray'ın bonservisini almak üzere hazırlıklar yaptığı Victor Osimhen için en yüksek teklif Juventus'tan geldi. İngiliz Premier Lig ekipleri ise Nijeryalı golcü için teklif yükseltmeme kararı aldı. İşte sarı kırmızılılar için müjde niteliğinde o haber... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen attığı gollerle kısa süre içinde taraftarın sevgilisi olmayı başardı.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

Napoli, Nijeryalı yıldız için 75 milyon Euro çıkış maddesi belirledi. Adı İtalyan, İngiliz ve Suudi Arabistan takımları ile anılan Osimhen için şimdiye kadar en yüksek teklifi veren kulüp Juventus.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

Takvim'in haberine göre İtalyan ekibi, Napoli'ye 60 milyon Euro'luk teklif yaptı. Napoli ise bu rakamı az bularak teklifi geri çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

Manchester United ve bazı İngiliz kulüpleri de yıldız oyuncu için Napoli ile görüşmelerini sürdürüyor. Ancak onlar da 75 milyon Euro ödemek istemiyor. Galatasaray'ın da Victor Osimhen'in bonservisini alma planı var.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulüpte mutlu olduğunu ve transfer görüşmelerini sezon sonuna bıraktığını açıklayan Osimhen için umudunu daha da artırdı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi! 60 milyon Euro teklif...

26 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon forma giydiği 35 maçta 30 gol atarken 7 asist yaptı ve 37 gole katkıda bulundu.

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