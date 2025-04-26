TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları
Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Xhaka'yı kadroya katmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Oyuncunun babasını İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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PRENSİP ANLAŞMA SAĞLANDI
Alman medyası, Galatasaray'ın Granit Xhaka ile prensip anlaşmasına vardığını duyururken, Bayer Leverkusen'le ise kısa süre içinde pazarlıklara başlayacağını yazdı.
Bundesliga temsilcisinin, yaşından dolayı İsviçreli futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakabileceği de haberde vurgulandı.
Galatasaray'ın Xhaka'ya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında...
Bu sezon Alman ekibinde 46 maça çıkan Xhaka, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.
15 MİLYON EUROYA GELDİ
Xhaka, 2023 yaz transfer döneminde Arsenal'den 15 milyon euroya transfer edildi.
Henüz Alman ekibinde 2. yılını geçiren İsviçreli oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Xhaka, şu ana kadar 96 maça çıktı Leverkusen'de...
BAYER TARİHİNE GEÇTİ
Xhaka, geldiği sezon Bayer Leverkusen'in kazandığı tarihi şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
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