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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Avrupa kupalarında iddialı bir takım kurmak isteyen Galatasaray'da yönetim kolları sıvadı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, Xhaka'yı kadroya katmak için hummalı bir çalışma içine girdi. Oyuncunun babasını İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılılar, bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 Cumartesi 09:32
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale kalan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Listedeki oyuncular için temas kuran sarı-kırmızılıların, önceliği ise Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Geçtiğimiz günlerde 32 yaşındaki orta sahanın babasını İstanbul'a davet eden ve bir görüşme gerçekleştiren sarı-kırmızılılar, transferde ciddi adımlar attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

PRENSİP ANLAŞMA SAĞLANDI

Alman medyası, Galatasaray'ın Granit Xhaka ile prensip anlaşmasına vardığını duyururken, Bayer Leverkusen'le ise kısa süre içinde pazarlıklara başlayacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Bundesliga temsilcisinin, yaşından dolayı İsviçreli futbolcuyla yollarını ayırmaya sıcak bakabileceği de haberde vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray'ın Xhaka'ya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği de gelen bilgiler arasında...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Bu sezon Alman ekibinde 46 maça çıkan Xhaka, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

15 MİLYON EUROYA GELDİ

Xhaka, 2023 yaz transfer döneminde Arsenal'den 15 milyon euroya transfer edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Henüz Alman ekibinde 2. yılını geçiren İsviçreli oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Xhaka, şu ana kadar 96 maça çıktı Leverkusen'de...

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