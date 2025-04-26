TRANSFER HABERİ - Galatasaray Granit Xhaka ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Bu sezon Alman ekibinde 46 maça çıkan Xhaka, 2 gol atıp 7 de asist yaptı.

Henüz Alman ekibinde 2. yılını geçiren İsviçreli oyuncu, teknik direktör Xabi Alonso'nun vazgeçilmezlerinden oldu. Xhaka, şu ana kadar 96 maça çıktı Leverkusen'de...