Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kayserispor'la berabere kalmasının ardından bitime 6 hafta kala aradaki puan farkını 5'e çıkardı. Sarı-kırmızılılar, 5 puan farkla bu hafta Eyüpspor karşılaşmasına çıkacak. RAMS Park'ta oynanan ilk karşılaşmada Galatasaray, rakibini yenememiş ve puan kaybı yaşamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da dün, oyuncularına bunu bir kez daha hatırlattı ve uyarılarda bulundu. Okan Buruk'un, "5 puan fark sizi yanıltmasın. Önümüzde 6 maç daha var ve 5 puan yapacağımız en ufak hatada kapabilir. Şampiyon olmak istiyorsak, önümüzdeki 5 maçı kazanmalıyız. Bunun ilk ayağı da Eyüpspor maçı. Unutmayın evimizdeki ilk maçta yenemedik. Çok zorlu bir maç olacak. Sakın puan farkına güvenip rehavete kapılmayın. Yolun sonuna yaklaştık. Hata ve kayıp istemiyorum. Güzel bir oyun ve güzel bir galibiyet istiyorum" dediği öğrenildi.

OLAĞAN MALİ GENEL KURUL BUGÜN

Galatasaray'ın Olağan Mali Genel Kurulu, bugün gerçekleştirilecek. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak toplantı saat 10.00'da başlayacak. Toplantıda yeterli çoğunluk aranmayacak. Toplantıda bütçe tasarısının görüşülmesi ve bütçenin karara bağlanmasının yanı sıra Galatasaray Televizyon Yayıncılık AŞ ile Florya projesiyle alakalı hususlar görüşülecek. Katılımın yoğun olması bekleniyor.

KEMERBURGAZ'DA SEFERBERLİK

Galatasaray, dün yaptığı idmanla Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü... Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman savunma ve hücum çalışmasının ardından orta-şut çalışmasıyla sona erdi. Bugün son idman yapılıp kampa girilecek.

ÇOK YAKINDA

Galatasaray, resmi hesabından Okan Buruk'un videosunu "Çok yakında" mesajıyla paylaştı. Bu paylaşım kısa süre içinde taraftarlardan binlerce yorum ve beğeni aldı.