Galatasaray Başkanı Dursun Özbek konuşuyor | CANLI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı kulübün yıllık bütçe toplantısında konuşuyor.

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İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ

"ÇOK SEVDİĞİMİZ MAYIS AYI GELDİ"

Son iki sezonu rekorları alt üst ederek ve şampiyon bitiren takımımız, bu sene de şampiyonluğa doğru emin adımlarla yürüyor. Hedefimiz bu seneyi çifte kupa ile tamamlamak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil. Camia olarak bunun bilincindeyiz. Bu sene kazanacağımız şampiyonluk, çok önemli bir adım olacak. Son ana kadar konsantrasyonumuzu bozmuyoruz. Zaten Galatasaraylılar'ın çok sevdiği mayıs ayı da geldi. Başarılar, söz verdiğimiz gibi o yıldız da gelsin.

"10 MİLYON DOLAR'DAN 70 MİLYON DOLAR'A..."

Sermaye artışından 1.7 milyar TL, yatırımcılarımızdan kaynak oluşturduk. Bu kaynağın 1.5 milyar TL'sini Bankalar Birliği konsorsiyumundaki borcumuzu, 1 milyar 300 milyon TL seviyesine indirdik. Yaklaşık 35 milyon dolar çerçevesinde artık Bankalar Birliği'ne ödemememiz gereken borcumuz var. 35 milyon dolar çerçevesinde geçmiş faaliyetlerden kaynaklı borçlarımız var. İlk 2022'de yetki talep ettiğimizde, aldığımız yetki içinde bu faaliyetlerin ödenmesi için gereken para 100 milyon dolar çerçevesindeydi. Bugün hem Bankalar Birliği ödemesi hem geçmiş borçlarımız için ödenmesi gereken para 70 milyon dolar seviyesine inmiştir.

"VİLLALARIN HASILATI G.SARAY'A GELECEK"

Riva'da şu ana kadar satılan gayrımenkûlün Galatasaray'a faydası yaklaşık 170 milyon dolar oldu. Buna birinci etap diyoruz. İkinci etabın inşasına başlandı. Emlak Konut ile yapılan anlaşma gereği ikinci etapta 554 tane villa ve ticari alanlar var. Yeni sözleşmede 554 villanın hasılatının tamamı Galatasaray'a geliyor.

"17.8 MİLYARLIK HASILAT..."

Bugünkü değerleri itibarıyla hesabı yaptığımız zaman, Emlak Konut'un tecrübesi ve bugünkü gayrımenkûlün durumu itibarıyla yapılan değerlendirmedir, konutların satımını yaptığımız zaman elde edeceğimiz hasılat 17.8 milyar TL. Buranın yapılması için ne harcanacak, yaklaşık 890 milyon TL'lik kısmı Emlak Konut'a ödenecek pazarlama masrafları için, yaklaşık tahmini inşaat maliyeti 7.892 milyar TL'dir. Bunlar son derece sarih.

"GELİRLERİMİZ DEVAM EDECEK"

186 tane yaklaşık rezidans şeklinde konut yaptık. 5-6 tane ticari bölüm vardı. Bunların büyük kısmını sattık. Şu anda satacağımız 56 tane konut var, 5 tane ticari alan var. Bugüne kadar satışlardan 1.3 milyar TL seviyesinde fon kaynaklandırdık. Bu paranın zerresine dokunmadan Florya'da bize ait olmayan Emlak Konut'un sahibi olduğu 42 dönümlük arsanın satın almasını yaptık. Son derece başarılı bir operasyon. Galatasaray'a getirisi, son derece yüksek olmuştur.

Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nda planlanan yenilikleri açıkladı.👇🏼