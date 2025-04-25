CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

Avrupa kupaları için transferde düğmeye basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes'i takibe aldı. Belçikalı oyuncu 3'lü ve 4'lü savunmada görev alabiliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Tümosan Konyaspor'u 5-1'le geçen ve adını finale yazdıran sarı kırmızılılar ligde son 6 maçta hata yapmayarak sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

Teknik heyet şampiyonluk yarışına konsantre olurken yönetim de transfer için düğmeye bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

Gelecek sezon Avrupa kupaları için iddialı bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılar İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

SAVUNMAYA FAES HAMLESİ
Premier Lig'den düşen Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes'in Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

STOPER VE SOL BEK OYNAYABİLİYOR
Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen Belçikalı oyuncu bu sezon Leicester'da 32 maça çıktı, 2 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

Sarı kırmızılı yönetim Leicester City'nin küme düşmesini transferde fırsat olarak görüyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra... G.Saray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra... 09:15
"Sezonu kurtarmak için şansı var" "Sezonu kurtarmak için şansı var" 08:40
Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 Bugünkü maçlar 25 Nisan Cuma 2025 08:32
Tekke: İyinin üzerinde oynadık Tekke: İyinin üzerinde oynadık 01:15
Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri! Ertuğrul Doğan'dan flaş hakem sözleri! 01:15
G.Saray'ın rakibi Fırtına oldu! G.Saray'ın rakibi Fırtına oldu! 01:15
Daha Eski
Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin Ozan Tufan'dan şık gol! İzleyin 01:14
F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! F.Bahçeli yıldız eski takımına dönüyor! 01:14
A.Efes'ten müthiş geri dönüş! A.Efes'ten müthiş geri dönüş! 01:14
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi! F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi! 01:14
Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon Banza penaltıyı kaçırdı! İşte o pozisyon 01:14
Trabzonspor penaltı kazandı! Trabzonspor penaltı kazandı! 01:14