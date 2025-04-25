TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!
Avrupa kupaları için transferde düğmeye basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Gelecek sezonun planlamasını yapan sarı kırmızılılar Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes'i takibe aldı. Belçikalı oyuncu 3'lü ve 4'lü savunmada görev alabiliyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
SAVUNMAYA FAES HAMLESİ
Premier Lig'den düşen Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes'in Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi.
STOPER VE SOL BEK OYNAYABİLİYOR
Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen Belçikalı oyuncu bu sezon Leicester'da 32 maça çıktı, 2 gol attı.
Sarı kırmızılı yönetim Leicester City'nin küme düşmesini transferde fırsat olarak görüyor.
27 yaşındaki yıldız ismin sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor.
Belçika Milli Takımı'nda 26 maçta görev alan Wout Faes'in güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.
DİĞER