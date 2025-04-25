TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan İngiltere'ye Wout Faes çıkarması!

SAVUNMAYA FAES HAMLESİ Premier Lig'den düşen Leicester City'nin savunma oyuncusu Wout Faes'in Galatasaray'ın listesinde olduğu belirtildi.

STOPER VE SOL BEK OYNAYABİLİYOR

Stoper ve sol bek bölgelerinde görev yapabilen Belçikalı oyuncu bu sezon Leicester'da 32 maça çıktı, 2 gol attı.