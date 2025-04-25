TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a geliyor mu?

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Sacha Boey için ne Türkiye'den ne de Galatasaray'dan bir çağrı gelmedi. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde konuşacağız"