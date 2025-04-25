CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a geliyor mu?

TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a geliyor mu?

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon rekor bedelle Bayer Münih'e transfer olan Sacha Boey gelişmesi yaşanıyor. Alman kulübü yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulübe transferi iddiaları üzerine açıklama yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 12:47
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren goller 26'ncı dakikada Victor Osimhen, 42'nci dakikada Lucas Torreira 47'nci ve 55'inci dakikada Roland Sallai ve 90+1'inci dakikada Yusuf Demir'den geldi.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Galatasaray, Göztepe'yi mağlup ederek kupada bir diğer finalist olan Trabzonspor ile 14 Mayıs tarihinde karşı karşıya gelecek.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Öte yandan sarı-kırmızılılarda dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Cimbom, sezon başında transfer ettiği Elias Jelert ve ara transferde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'den sağ bek mevkisinde istediği verimi alamazken yaz transfer döneminde bir hamle yapmayı planlıyor.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Aslan'ın 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Bayern Münih'e 30 milyon Euro bedelle gönderdiği eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna geri katmak istediği ve Fransız futbolcunun da dönmeye sıcak baktığına dair haberler basında yer almıştı.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Son olarak Bayern Münih kanadından transfere dair önemli bir açıklama geldi.

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:

Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a transferi...

"Sacha Boey için ne Türkiye'den ne de Galatasaray'dan bir çağrı gelmedi. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde konuşacağız"

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thunder 29 sayıdan gelerek kazandı! Thunder 29 sayıdan gelerek kazandı! 13:19
G.Saray'ın Eyüp mesaisi sürüyor! G.Saray'ın Eyüp mesaisi sürüyor! 12:59
B. Münih'ten Boey açıklaması! G.Saray'a transferi... B. Münih'ten Boey açıklaması! G.Saray'a transferi... 12:47
Kupada 29 yıllık hasret sona eriyor! Kupada 29 yıllık hasret sona eriyor! 12:31
Beşiktaş - A. Hatayspor maçına Alman VAR! Beşiktaş - A. Hatayspor maçına Alman VAR! 12:28
Fatih Tekke: Türk futbolu bana çok haksızlık yaptı! Fatih Tekke: Türk futbolu bana çok haksızlık yaptı! 12:12
Daha Eski
G.Saray'da flaş Davinson gelişmesi! G.Saray'da flaş Davinson gelişmesi! 11:38
Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! 11:36
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda? Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı hangi kanalda? 11:24
Vlahovic transfer şartını açıkladı! F.Bahçe... Vlahovic transfer şartını açıkladı! F.Bahçe... 11:02
F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! F.Bahçe'ye Arda Güler piyangosu! 10:27
G.Saray yönetiminde prim kararı! G.Saray yönetiminde prim kararı! 10:14