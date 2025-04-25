TRANSFER HABERİ - Bayern Münih'ten Sacha Boey açıklaması! Galatasaray'a geliyor mu?
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon rekor bedelle Bayer Münih'e transfer olan Sacha Boey gelişmesi yaşanıyor. Alman kulübü yıldız oyuncunun sarı kırmızılı kulübe transferi iddiaları üzerine açıklama yaptı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Öte yandan sarı-kırmızılılarda dikkat çeken transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Cimbom, sezon başında transfer ettiği Elias Jelert ve ara transferde kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'den sağ bek mevkisinde istediği verimi alamazken yaz transfer döneminde bir hamle yapmayı planlıyor.
Aslan'ın 2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Bayern Münih'e 30 milyon Euro bedelle gönderdiği eski futbolcusu Sacha Boey'u kadrosuna geri katmak istediği ve Fransız futbolcunun da dönmeye sıcak baktığına dair haberler basında yer almıştı.
Son olarak Bayern Münih kanadından transfere dair önemli bir açıklama geldi.
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Sacha Boey ile ilgili çıkan transfer iddialarına cevap verdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Sacha Boey için ne Türkiye'den ne de Galatasaray'dan bir çağrı gelmedi. Yazın ne olacağını sakin bir şekilde konuşacağız"
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sacha Boey'un Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Fransız futbolcu Alman deviyle bu sezon 14 maça çıkarken takımına 2 asistlik katkı sağladı.
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