Kalpleri kazanıyor

TARAFTARLARI HİÇ KIRMIYOR

Dünyaca ünlü yıldız Osimhen, Galatasaray kariyerinde hem gollerini sıralıyor hem de taraftarların sevgilisi olmayı başarıyor. Attığı gollerle sarı-kırmızılı takımı Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çifte zafere taşıyan Osimhen, saha dışındaki davranışları ile de herkesin takdirini topluyor. Nijeryalı forvet saha içindeki performansı ve saha dışındaki olumlu görüntüsüyle son yıllara damgasını vuran yıldızlardan biri oldu. Ünlü golcü hem Galatasaray hem de Süper Lig'de tarihe geçiyor.

Osimhen, maçların öncesinde ve sonrasında kendisini bekleyen taraftarlarını hiçbir zaman geri çevirmiyor. Gittikleri her deplasmanda yoğun ilgiyle karşılaşan 26 yaşındaki futbolcu, tüm futbolseverlerle tek tek ilgilenip fotoğraf çektiriyor ve imza dağıtıyor. Ayrıca İstanbul'da da gittiği her yerde büyük bir ilgiyle karşılanan Osimhen, kendisine gösterilen sevgiden çok mutlu oluyor. Nijeryalı futbolcu maçlarda rakiplerinin forma değişim isteğini de hiç kırmıyor.

TAKIMA KATKISI BÜYÜK

Sarı kırmızılı takımın bu sezon Napoli'den kiralayarak ses getirdiği Victor Osimhen, takımına büyük katkı verdi. Saha dışında Galatasaray'ın yurt dışında daha fazla takip edilmesine olanak sağlayan Nijeryalı yıldız, skor katkısıyla saha içinde de başarılarda başrol oynadı. 2023-24 sezonunda ligde 29 maçta 2.21'lik gol ortalaması olan Cimbom, bu sezon Osimhen'in de etkisiyle bu rakamı 2.41'lik ortalamaya yükseltmeyi başardı.

TÜM DEVLER PEŞİNDE

Avrupa liglerindeki birçok önemli kulüp Victor Osimhen'i yakından izliyor. Napoli'nin bonservisinden 75 milyon euro beklediği Osimhen'in adı birçok kez Real Madrid, Manchester United, PSG, Juventus ve Chelsea gibi dev kulüplerle anıldı. Hatta son dönemlerde Darwin Nunez'le yollarını ayırmayı düşünen Liverpool'un da Nijeryalı golcüyü çok istediği iddia edildi.

AVRUPA'DA EN IYILERLE

Süper Lig'de attığı gollerle krallığa yürüyen Victor Osimhen, Avrupa'da da en iyi yıldızlarla yan yana yer alıyor. Comparisonator'un hazırladığı verilere göre, Avrupa'nın en değerli 10 liginde bu sezon en fazla gol katkısı (Gol+Asist) olan futbolcular arasında Osimhen de var. Süper Lig'de 21 gol, 4 asistle 25 gole etki eden Nijeryalı forvet, Viktor Gyökeres (41), Harry Kane (31), Lewandowski (27), Retegui (27), Mbappe (25), Isak (25) gibi yıldızları takip etti.

HER ZAMAN GOLE YAKIN

Victor Osimhen, Süper Lig'de en fazla gol beklentisi ve en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan oyuncular arasında ilk sırada geliyor. Comparisonator'un hazırladığı araştırmada, ligde 21 golle oynayan Osimhen'in 18.42'lik beklentisi bulunuyor. Osimhen'i Başakşehir'den 20 golle oynayan ve 17.29'luk gol beklentisine ulaşan Piatek izliyor. Nijeryalı yıldız 5.21'lik ortalama ile rakip ceza sahasında topla buluşma ile de yine ligin zirvesinde

RAKİBİNİ TESELLİ ETTİ

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Konyaspor deplasmanında 5-1 kazanan Galatasaray'da Victor Osimhen bir kez daha mücadeleye damgasını vurdu. 1 gol, 1 asistle final biletini getiren isimlerden olan Osimhen, maçın ardından Konyaspor'un genç kalecisi Deniz Ertaş'ı da teselli etti. Yenilginin ardından çok üzülen 20 yaşındaki kalecinin yanına giden Nijeryalı forvet, yakından ilgilendi, moral vermeye çalıştı.