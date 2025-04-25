Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!
Önümüzdeki sezonda takımdan ayrılacak olan yıldız oyuncuların yerlerini doldurmak üzere transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Elias Montiel gündeme geldi. İşte sarı kırmızılı scoutların yakından takip ettiği genç oyuncu... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Meksika basınından derlediği habere göre sarı kırmızılılar, oyuncu için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid, Ajax ve Lokomotiv Moskova gibi takımlar genç yetenek için scout göndermeyi planlıyor.
Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Montiel, 2 gol/2 asist katkısı sundu. Oyuncunun güncel değeri ise 4.5 milyon Euro.
DİĞER