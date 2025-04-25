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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

Önümüzdeki sezonda takımdan ayrılacak olan yıldız oyuncuların yerlerini doldurmak üzere transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Elias Montiel gündeme geldi. İşte sarı kırmızılı scoutların yakından takip ettiği genç oyuncu... | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 20:23
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündem, Meksika Ligi ekiplerinden CF Pachuca'da forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Elias Montiel...

Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

Sarı kırmızılı scoutların yakından takip ettiği defans orta saha oyuncusu, dayanıklılığı ve ikili mücadelelerdeki becerisi ile takımının en dikkat çeken isimlerinden biri konumunda.

Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

2024 FIFA Kıtalararası Kupa Finali'nde Real Madrid'e karşı 3-0 kaybedilen mücadelede "Bronz Top" ödülünü alan oyuncu, Avrupa'dan birçok kulübün de dikkatini çekmişti.

Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Meksika basınından derlediği habere göre sarı kırmızılılar, oyuncu için resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

Galatasaray'ın yanı sıra Real Madrid, Ajax ve Lokomotiv Moskova gibi takımlar genç yetenek için scout göndermeyi planlıyor.

Galatasaray'dan scout transferi: Elias Montiel!

Bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 27 maça çıkan Montiel, 2 gol/2 asist katkısı sundu. Oyuncunun güncel değeri ise 4.5 milyon Euro.

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