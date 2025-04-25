Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Kolombilyalı stoperinin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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SANCHEZ'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON MADDESİ ORTAYA ÇIKTI!
Galatasaray'da gösterdiği performansla adında söz ettiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor.
Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılıların, Kolombiyalı stoperin sözleşmesindeki opsiyonu kullanma kararı aldığı ortaya çıktı.
Cimbom'un Davinson Sanchez'in opsiyonunu kullanarak, kontratını aynı ücretle 2028 yılına kadar uzatacağı öğrenildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 37 maçta görev alan Davinson Sanchez 5 gol, 2 asistlik katkı sağladı.
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