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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez ile ilgili flaş bir gelişme yaşanıyor. Kolombilyalı stoperinin sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı. Sarı kırmızılılar yıldız oyuncu için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 11:38
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Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Galatasaray'da çifte kupa heyecanı yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Süper Lig'de 5 puan farkla son 6 haftaya giren Cimbom'da diğer yandan gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Gelecek sezonun planlamasını yapan yönetimden flaş bir hamle geldi.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

SANCHEZ'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON MADDESİ ORTAYA ÇIKTI!

Galatasaray'da gösterdiği performansla adında söz ettiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Tottenham'dan transfer edilen Davinson Sanchez 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

Milliyet'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılıların, Kolombiyalı stoperin sözleşmesindeki opsiyonu kullanma kararı aldığı ortaya çıktı.

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