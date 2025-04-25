Galatasaray'da flaş Davinson Sanchez gelişmesi! Sözleşmesindeki özel madde...

SANCHEZ'İN SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON MADDESİ ORTAYA ÇIKTI! Galatasaray'da gösterdiği performansla adında söz ettiren ve taraftarın sevgilisi haline gelen Davinson Sanchez ile ilgili sıcak bir gelişme yaşanıyor.