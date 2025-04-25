Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatmıştı. Golcü futbolcudan sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.
KIZLARIYLA BİRLİKTE GELECEK
1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor.
Golcü oyuncu, kızlarının velayetini alarak İstanbul'a dönmenin planlarını yapıyor.
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