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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağlarını kopararak sezonu kapatmıştı. Golcü futbolcudan sarı-kırmızılıları sevindiren bir haber geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 09:16
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Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Avrupa Ligi aşamasında 7 Kasım 2024'te oynanan Tottenham karşılaşmasında çapraz bağlarını koparan Mauro Icardi, Arjantin'de ameliyat oldu ve rehabilitasyon sürecini ülkesinde geçirmeye devam ediyor.

Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Özel fizyoterapistiyle neredeyse 7/24 yaşayan ve antrenman yapan deneyimli futbolcu, tam 5 ay sonra topla çalışmalara başladı.

Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Sabah'ın haberine göre yeni sezona kendisini hazırlayan Arjantinli süperstar, mayıs ayı içinde İstanbul'a bekleniyor.

Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Tekrar detaylı sağlık kontrolünden geçecek Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını kaçırmak istemiyor.

Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

Sarı-kırmızılı taraftarlar, çok özledikleri yıldız golcünün yolunu dört gözle bekliyor.

Galatasaray'a Icardi müjdesi! Tam 5 ay sonra...

KIZLARIYLA BİRLİKTE GELECEK

1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Icardi, boşanma aşamasında olduğu için hayatını 5 aydır Arjantin'de sürdürüyor.

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