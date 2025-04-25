GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Hem Avrupa devlerinin peşinde olduğu hem de sarı-kırmızılıların bonservisi almak istediği Nijeryalı yıldızla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi ilk olarak sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.
Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı santrfor, birçok Avrupa devini peşine taktı.
26 yaşındaki golcünün adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Juventus ve PSG gibi kulüplerle anılıyor.
Geleceği merak edilen yıldız futbolcuyla ilgili son iddia İngiltere'den geldi.
Ada basını, Victor Osimhen'in kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürebileceğini iddia etti.
The Football Faithful'da yer alan haberde, Victor Osimhen'in bu yaz Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.
AL-HILAL İSTİYOR
Haberde Al-Hilal'in oyuncuyla ilgilendiği ve Arap ekibinin Osimhen'i isteyen İngiliz kulüplerinden daha iyi bir teklif yapabileceği aktarıldı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 30 gol ve 7 asist kaydederek 37 gole direkt katkıda bulundu.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı süper yıldızın güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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