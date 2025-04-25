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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Hem Avrupa devlerinin peşinde olduğu hem de sarı-kırmızılıların bonservisi almak istediği Nijeryalı yıldızla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 Cuma 11:37
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Ligde bitime 6 hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Üst üste üçüncü, toplamdaysa 25. şampiyonluğunu kazanarak 5. yıldızı takmak isteyen sarı-kırmızılılar, finale yükseldiği Ziraat Türkiye Kupası'nı da kazanarak çifte zafer yaşamayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

İki kulvarda da yoluna devam eden Galatasaray, bir yandan da yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon öncesi ilk olarak sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen'in bonservisini almak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen Nijeryalı santrfor, birçok Avrupa devini peşine taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

26 yaşındaki golcünün adı Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Juventus ve PSG gibi kulüplerle anılıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Geleceği merak edilen yıldız futbolcuyla ilgili son iddia İngiltere'den geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Ada basını, Victor Osimhen'in kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürebileceğini iddia etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

The Football Faithful'da yer alan haberde, Victor Osimhen'in bu yaz Suudi Arabistan'a transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

AL-HILAL İSTİYOR

Haberde Al-Hilal'in oyuncuyla ilgilendiği ve Arap ekibinin Osimhen'i isteyen İngiliz kulüplerinden daha iyi bir teklif yapabileceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 30 gol ve 7 asist kaydederek 37 gole direkt katkıda bulundu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen'den geleceğiyle ilgili şok karar! Bunu kimse beklemiyordu

Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı süper yıldızın güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.

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