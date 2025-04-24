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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Son dakika haberi: Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde 1 yıllığına kiraladığı yıldız oyuncu, sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:28 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:33
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran ve sezonu çifte kupayla noktalamak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Ara transfer döneminde Milan'dan kiralanan Alvaro Morata hakkında beklenmedik bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

A Bola'nın haberine göre; İspanyol golcünün kiralık sözleşmesini tamamlamadan Galatasaray'a veda edeceği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Haberde, Morata'nın Galatasaray'da başarısız olduğu ve yeterli süre alamayacağını düşündüğü için Milan'a geri dönme kararı aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Morata yaşadığı sakatlık sebebiyle son oynanan Tümosan Konyaspor maçının kafilesinde yer almamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan tecrübeli forvet oyuncusu 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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