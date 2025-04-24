TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da sürpriz ayrılık kararı! Geldiği gibi gidiyor
Son dakika haberi: Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı kırmızılıların ara transfer döneminde 1 yıllığına kiraladığı yıldız oyuncu, sezon sonunda veda etmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:28 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 09:33
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GELDİĞİ GİBİ GİDİYOR
Haberde, Morata'nın Galatasaray'da başarısız olduğu ve yeterli süre alamayacağını düşündüğü için Milan'a geri dönme kararı aldığı belirtildi.
Morata yaşadığı sakatlık sebebiyle son oynanan Tümosan Konyaspor maçının kafilesinde yer almamıştı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maçta görev alan tecrübeli forvet oyuncusu 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.
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