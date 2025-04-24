TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Bu transferde birçok rakibi bulunan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yıldız futbolcu, Reeder Samsunspor ile oynanan lig maçının ardından yaptığı açıklamada "Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.
Osimhen'in bu sözleri sezon sonunda Galatasaray'a veda edeceği şeklinde yorumlandı.
Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in bu sözleri sonrası yaptığı açıklamada Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. "Biz, onun bizimle kalmasını istiyoruz" diyerek 26 yaşındaki santrforun bonservisini almak istediklerini belirtti.
Adı son günlerde sık sık Manchester United ile anılan ve İngiliz deviyle anlaşma sağladığı öne sürülen Victor Osimhen transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
İngiliz basını, Manchester United'in Victor Osimhen ile ilgilenmediğini açıkladı.
The Athletic muhabiri David Orstein'in haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, bu yaz Victor Osimhen'i transfer etmeyecek.
Premier Lig devinin Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 30 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı dünya yıldızının güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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