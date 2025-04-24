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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Galatasaray yönetimi, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Bu transferde birçok rakibi bulunan sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2025 Perşembe 12:26
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçını da boş geçemeyen Nijeryalı süper yıldız, dev kulüplerin radarı altında bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Sarı-kırmızılılar, adı çok sayıda dev kulüple anılan 26 yaşındaki golcünün bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Yıldız futbolcu, Reeder Samsunspor ile oynanan lig maçının ardından yaptığı açıklamada "Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Osimhen'in bu sözleri sezon sonunda Galatasaray'a veda edeceği şeklinde yorumlandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in bu sözleri sonrası yaptığı açıklamada Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. "Biz, onun bizimle kalmasını istiyoruz" diyerek 26 yaşındaki santrforun bonservisini almak istediklerini belirtti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Adı son günlerde sık sık Manchester United ile anılan ve İngiliz deviyle anlaşma sağladığı öne sürülen Victor Osimhen transferiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

İngiliz basını, Manchester United'in Victor Osimhen ile ilgilenmediğini açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

The Athletic muhabiri David Orstein'in haberine göre, Kırmızı Şeytanlar, bu yaz Victor Osimhen'i transfer etmeyecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Premier Lig devinin Wolverhampton forması giyen Matheus Cunha ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 30 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Nijeryalı dünya yıldızının güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.

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