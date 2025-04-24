TRANSFER HABERİ - Galatasaray'a Osimhen müjdesi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak

Yıldız futbolcu, Reeder Samsunspor ile oynanan lig maçının ardından yaptığı açıklamada "Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Osimhen'in bu sözleri sonrası yaptığı açıklamada Sözleri, gideceği anlamına gelmiyor. En kötü senaryoda bile ayrılsa Galatasaray'ın her zaman kalbinde olacağını söyledi. Ama ayrılacağını söylemedi. "Biz, onun bizimle kalmasını istiyoruz" diyerek 26 yaşındaki santrforun bonservisini almak istediklerini belirtti.