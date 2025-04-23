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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Spor yazarları Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 08:44 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 08:53
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Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN – ÇİFTE ZAFER YAKIN

Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçı ile birlikte dörtlü savunma ve tek forvete dönüş yapmak Galatasaray'ın fabrika ayarlarına geri dönmesini sağlarken, oyun olarak da güçlendirdi. Samsun ve Bodrum maçlarında futbol olarak yükselişe geçen Galatasaray kaliteli, dengeli, bol pozisyona giren oyununu Konya'da da sahaya yansıttı. Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bir kupa takımı olduğunu bir kez daha oynadığı futbolla izleyenlere gösterdi.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Konya'daki gövdeli galibiyetin mimarları Osimhen ve Sallai oldu. Mertens'in ortasını nefis kafa vuruşu ile gole çeviren Osimhen, Torreira ile Sallai'nin ilk gollerinde atağı başlatan isimdi. Sallai belki orta yapma konusunda isabeti tutturamasa da özellikle attığı ikinci gol göz kamaştırıcıydı. Sallai topa vurur gibi yapıp iki Konyalıyı pasifize edip sol ayağı ile köşeye mermi gibi vurdu...

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Barış Alper, Sallai'nin bu hareketinden ders çıkarmalı, kendisi de gol vuruşlarında gelişigüzel hareket etmeyip Sallai gibi topa basmayı düşünmeli. Konya'da Galatasaray adına en güzel görüntü tüm oyuncuların, takım savunmasına sadık kalmasıydı. Herkes birbirine yardım etme konusunda taşın altına elini soktu.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Lemina geldikten sonra daha çok hücuma çıkma şansı bulan Torreira, son haftalardaki golcülüğünü Konya'da da golüyle gösterdi. Ligde 5 puanlık farkı yakalayan ama oyun olarak da yükselişe geçen Galatasaray kupada da finale çıkarak çifte zafer yaşamanın sinyallerini verdi.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

MUSTAFA ÇULCU – KAOSTAN KURTARDI

Uzun zamandır ilk defa bu derece isabetli ve kaliteli ayağa pas ile savunmadan çıkan bir Galatasaray seyrediyoruz. Bu oyunla ve attığı gollerle sadece kupa finalinde karşısına gelecek rakibe değil ligin son haftalarında oynayacağı rakiplerine de gözdağı vererek farklı skorla ilk finalist oldu.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un maç önü nabız sayısı yükseliyor taşikardi sağlık durumu yaşayınca doktorlar maçı yönetmesine izin vermiyor. Maça 4. hakem Ali Yılmaz başladı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun, acil şifalar dilerim. Konyalı Raşit Yorgancılar da apar topar evden 4. hakemliğe getirildi.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçlara ve özellikle bu seviye yarı final ve de finallere hakem ekibi oluşturmak, maç tebligatını zamanında yapmak hakemleri maçlara hazırlamak liyakat, vizyon ve donanımlı yöneticilik ister. Bizim MHK Başkanı bırakın böyle bir maçı yönetmeyi, böyle bir maça 4. hakem olarak dahi çıkamadı. Vah ki vah benim ülkemin hakemliği kimlere emanet...

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maçın başlamasına dakikalar vardı ki 4. hakem Ali Yılmaz bir anda kendini sahada buldu. Hakemlik hayatında ilk defa böyle bir maçta düdük öttürdü. Basit temaslarda çaldığı gereksiz fauller tartışma yarattı. Sallai lehine verdiği faulde çevre kontrolü yapsa güzel bir avantajı oynatabilirdi. Sahaya atılan maddelerde daha otoriter ve kararlılık göstermeliydi.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın attığı gol öncesi taç kararında yön gösterme aceleciliği yapıp sonra yön değiştirince itirazlar geldi. Hakemin acemiliğini, tedirginliğini ve heyecanını anlayabiliyorum. Maçın skoru oyuncuların hakemi zorlamamaları, sakinliği şansıydı. Psikolog Ali Yılmaz, sürpriz gelen düdük hakemliğinden kabul edilebilir eksikliklerine rağmen bence olumlu çıktı. TFF ve MHK'yi da olası yeni bir kaostan kurtardı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacaktır. Yolun açık olsun Ali Yılmaz başarılar.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – 'BABA BUNLAR UZAYLI MI?'^

Maç öncesinde rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maçı yöneten 4. hakem Ali Yılmaz, pozisyonlara yakındı, sonuca etki edecek bir hatası da olmadı. Maçın seremonisinde Gazzeli çocukların sahaya çıkması ve dünyaya verdikleri mesajlar çok ama çok anlamlıydı. Ligde şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, kupada da ne kadar iddialı olduğunu dün Konya'da gösterdi. Konyaspor karşısında çok üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray, hiç zorlanmadan farka gidip finale adını yazdırdı.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray çok formda. Günlerdir 'performansı yetersiz' diye ilk 11'de şans bulamayan Mertens, dün asistleri ile maça damga vardı. Üç asist yapan Mertens, hücuma kattığı zeka ile Osimhen'in de performansını yükseltti. Galatasaray'ın pas kalitesini, hücum zenginliğini de artırdı Mertens!

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Maç öncesi A Spor'daki yayınımda 'Okan Buruk, Torreira'yı sürekli öne çıkarıyor. Torreira da gizli golcü kimliğine büründü. Konya'da gol atarsa şaşırmam' demiştim. Torreira beni haklı çıkardı. Aslında Lemina arkayı toparladığı için rahatlayan Torreira daha çok öne çıkmaya başladı. Şut ve gol atmayı çok sevdi Torreira. Bu sezonki 4. golünü attı. Torreira, kariyerinde ikinci kez üst üste iki maçta gol attı.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Konya'da Sallai de duble yaptı. Skor 4-1 olmuş ama Osimhen sanki Galatasaray gerideymiş gibi gol arıyor. O nasıl oyun iştahıdır Osimhen! Hep söylüyorum. Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynayan bir oyuncu gibi değil; Galatasaray'ın sahibi gibi, yönetim kurulu başkanı gibi mücadele ediyor. Gollerini atıyor, takım arkadaşlarını ateşliyor. Kendine has bindirmeleri ile rakip savunmacıları adeta canından bezdiriyor. Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutabilirse, önümüzdeki yıl da şampiyon olur.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Konyaspor taraftarının takımlarına olan desteği müthişti. Tam bir futbol şehri Konya. Konyaspor'un bu kadar güçlü ve formda bir Galatasaray karşısında yapacağı çok fazla şey yoktu. Yine de ellerinden geleni yaptılar. Galatasaray 4-1'i yakaladıktan sonra işi biraz da şova döktü. Sarı-kırmızılı oyuncular, son bölümde art arda öyle goller kaçırdılar ki… Maça son noktayı koyan isim Yusuf Demir oldu.

Spor yazarları Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Konyaspor kalecisi Deniz, 5 gol yemesine rağmen çok iyi kurtarışlar da yaptı. Galatasaray adeta bir idman maçı oynar gibi 5-1 kazanıp, finale çıktı. Maçı tribünden izleyen Galatasaraylı bir çocuk, yanındaki babasına dönerek 'Baba bunlar uzaylı mı; neden bu kadar iyi oynadılar?' sorusunu sordu! Baba, evladına dönerek 'Bu takımın kod adı şampiyon oğul' cevabını verdi!

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