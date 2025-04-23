Spor yazarları Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi
Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılarak finale yükseldi. Fotomaç Gazetesi yazarları, Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 08:44 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 08:53
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Lemina geldikten sonra daha çok hücuma çıkma şansı bulan Torreira, son haftalardaki golcülüğünü Konya'da da golüyle gösterdi. Ligde 5 puanlık farkı yakalayan ama oyun olarak da yükselişe geçen Galatasaray kupada da finale çıkarak çifte zafer yaşamanın sinyallerini verdi.
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Uzun zamandır ilk defa bu derece isabetli ve kaliteli ayağa pas ile savunmadan çıkan bir Galatasaray seyrediyoruz. Bu oyunla ve attığı gollerle sadece kupa finalinde karşısına gelecek rakibe değil ligin son haftalarında oynayacağı rakiplerine de gözdağı vererek farklı skorla ilk finalist oldu.
Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un maç önü nabız sayısı yükseliyor taşikardi sağlık durumu yaşayınca doktorlar maçı yönetmesine izin vermiyor. Maça 4. hakem Ali Yılmaz başladı. Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun, acil şifalar dilerim. Konyalı Raşit Yorgancılar da apar topar evden 4. hakemliğe getirildi.
Maçlara ve özellikle bu seviye yarı final ve de finallere hakem ekibi oluşturmak, maç tebligatını zamanında yapmak hakemleri maçlara hazırlamak liyakat, vizyon ve donanımlı yöneticilik ister. Bizim MHK Başkanı bırakın böyle bir maçı yönetmeyi, böyle bir maça 4. hakem olarak dahi çıkamadı. Vah ki vah benim ülkemin hakemliği kimlere emanet...
Maçın başlamasına dakikalar vardı ki 4. hakem Ali Yılmaz bir anda kendini sahada buldu. Hakemlik hayatında ilk defa böyle bir maçta düdük öttürdü. Basit temaslarda çaldığı gereksiz fauller tartışma yarattı. Sallai lehine verdiği faulde çevre kontrolü yapsa güzel bir avantajı oynatabilirdi. Sahaya atılan maddelerde daha otoriter ve kararlılık göstermeliydi.
Galatasaray'ın attığı gol öncesi taç kararında yön gösterme aceleciliği yapıp sonra yön değiştirince itirazlar geldi. Hakemin acemiliğini, tedirginliğini ve heyecanını anlayabiliyorum. Maçın skoru oyuncuların hakemi zorlamamaları, sakinliği şansıydı. Psikolog Ali Yılmaz, sürpriz gelen düdük hakemliğinden kabul edilebilir eksikliklerine rağmen bence olumlu çıktı. TFF ve MHK'yi da olası yeni bir kaostan kurtardı. Deneyim kazandıkça çok daha iyi olacaktır. Yolun açık olsun Ali Yılmaz başarılar.
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Maç öncesinde rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Maçı yöneten 4. hakem Ali Yılmaz, pozisyonlara yakındı, sonuca etki edecek bir hatası da olmadı. Maçın seremonisinde Gazzeli çocukların sahaya çıkması ve dünyaya verdikleri mesajlar çok ama çok anlamlıydı. Ligde şampiyonluk için gün sayan Galatasaray, kupada da ne kadar iddialı olduğunu dün Konya'da gösterdi. Konyaspor karşısında çok üstün bir futbol ortaya koyan Galatasaray, hiç zorlanmadan farka gidip finale adını yazdırdı.
Galatasaray çok formda. Günlerdir 'performansı yetersiz' diye ilk 11'de şans bulamayan Mertens, dün asistleri ile maça damga vardı. Üç asist yapan Mertens, hücuma kattığı zeka ile Osimhen'in de performansını yükseltti. Galatasaray'ın pas kalitesini, hücum zenginliğini de artırdı Mertens!
Maç öncesi A Spor'daki yayınımda 'Okan Buruk, Torreira'yı sürekli öne çıkarıyor. Torreira da gizli golcü kimliğine büründü. Konya'da gol atarsa şaşırmam' demiştim. Torreira beni haklı çıkardı. Aslında Lemina arkayı toparladığı için rahatlayan Torreira daha çok öne çıkmaya başladı. Şut ve gol atmayı çok sevdi Torreira. Bu sezonki 4. golünü attı. Torreira, kariyerinde ikinci kez üst üste iki maçta gol attı.
Konya'da Sallai de duble yaptı. Skor 4-1 olmuş ama Osimhen sanki Galatasaray gerideymiş gibi gol arıyor. O nasıl oyun iştahıdır Osimhen! Hep söylüyorum. Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynayan bir oyuncu gibi değil; Galatasaray'ın sahibi gibi, yönetim kurulu başkanı gibi mücadele ediyor. Gollerini atıyor, takım arkadaşlarını ateşliyor. Kendine has bindirmeleri ile rakip savunmacıları adeta canından bezdiriyor. Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutabilirse, önümüzdeki yıl da şampiyon olur.
Konyaspor taraftarının takımlarına olan desteği müthişti. Tam bir futbol şehri Konya. Konyaspor'un bu kadar güçlü ve formda bir Galatasaray karşısında yapacağı çok fazla şey yoktu. Yine de ellerinden geleni yaptılar. Galatasaray 4-1'i yakaladıktan sonra işi biraz da şova döktü. Sarı-kırmızılı oyuncular, son bölümde art arda öyle goller kaçırdılar ki… Maça son noktayı koyan isim Yusuf Demir oldu.
Konyaspor kalecisi Deniz, 5 gol yemesine rağmen çok iyi kurtarışlar da yaptı. Galatasaray adeta bir idman maçı oynar gibi 5-1 kazanıp, finale çıktı. Maçı tribünden izleyen Galatasaraylı bir çocuk, yanındaki babasına dönerek 'Baba bunlar uzaylı mı; neden bu kadar iyi oynadılar?' sorusunu sordu! Baba, evladına dönerek 'Bu takımın kod adı şampiyon oğul' cevabını verdi!
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