Spor yazarları Tümosan Konyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Konya'da Sallai de duble yaptı. Skor 4-1 olmuş ama Osimhen sanki Galatasaray gerideymiş gibi gol arıyor. O nasıl oyun iştahıdır Osimhen! Hep söylüyorum. Osimhen, Galatasaray'da kiralık oynayan bir oyuncu gibi değil; Galatasaray'ın sahibi gibi, yönetim kurulu başkanı gibi mücadele ediyor. Gollerini atıyor, takım arkadaşlarını ateşliyor. Kendine has bindirmeleri ile rakip savunmacıları adeta canından bezdiriyor. Galatasaray, Osimhen'i kadrosunda tutabilirse, önümüzdeki yıl da şampiyon olur.