GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak istediği Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basını, 26 yaşındaki golcünün yeni takımını ve maaşını açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar yoğunlaştı.
Gelecek sezon Avrupa'da başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda durumun en çok merak edilen isimse Victor Osimhen…
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
MANCHESTER UNITED'A GİDİYOR
Fransız basını, Victor Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağını açıkladı.
15 MİLYON EURO MAAŞ
Football365'te yer alan habere göre; Nijeryalı forvet, yıllık 15 milyon Euro maaş karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.
Haberde Osimhen'in Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'i projesinden etkilendiği belirtildi.
İngiliz ekibinin bu transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Alejandro Garnacho'yu da takasla Napoli'ye gönderebileceği aktarıldı.
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 30 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.
Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden golcü futbolcunun güncel piyasa değeriyse 70 milyon Euro.
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