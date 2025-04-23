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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve bonservisini almak istediği Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen'den sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basını, 26 yaşındaki golcünün yeni takımını ve maaşını açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 Çarşamba 11:24
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Lig ve kupada yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin sahasında Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından bitime 6 maç kala puan farkını 5'ye yükseltti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeyse deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Sezonu çifte kupayla tamamlamayı hedefleyen Galatasaray'da yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar yoğunlaştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Gelecek sezon Avrupa'da başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda durumun en çok merak edilen isimse Victor Osimhen…

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı süper yıldız, sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Sarı-kırmızılıların bonservisini almak istediği yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

MANCHESTER UNITED'A GİDİYOR

Fransız basını, Victor Osimhen'in Manchester United'a transfer olacağını açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

15 MİLYON EURO MAAŞ

Football365'te yer alan habere göre; Nijeryalı forvet, yıllık 15 milyon Euro maaş karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Haberde Osimhen'in Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim'i projesinden etkilendiği belirtildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

İngiliz ekibinin bu transfer için 60 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve Alejandro Garnacho'yu da takasla Napoli'ye gönderebileceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen imzayı atıyor! İşte yeni takımı ve maaşı

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 35 maçta 30 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.

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