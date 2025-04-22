TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılardan Alman devine transfer olan Fransız sağ bek, sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istenilen istikrarı sağlayamadı.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin forma şansı verdiği dönemlerde de fiziksel sorunlar yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, özellikle Inter ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından hem taraftarların hem de Alman basınının sert eleştirilerine maruz kaldı.