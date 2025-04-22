TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)
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Kompany ise oyuncusunu savunarak, "Futbol bir takım oyunudur. Bireyler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.
Ancak Boey'in Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyor.
Yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulurken eski kulübü Galatasaray da süreci yakından takip ediyor.
Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, sarı-kırmızılılar Boey için yaz aylarında resmi teklif yapmayı planlıyor.
Galatasaray, taraftarın sevgisini kazanan Boey'i yeniden kadrosuna katmak ve sağ bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor.
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