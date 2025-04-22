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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, yaz transfer dönemi öncesinde sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonun devre arasında Bayern Münih'e 30 milyon euro karşılığında transfer olan eski oyuncusu Sacha Boey'i yeniden kadroya katmak için harekete geçti. İşte detaylar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025 Salı 09:48
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Bayern Münih'te geçirdiği zorlu sürecin ardından Sacha Boey'in geleceği yeniden Galatasaray ile kesişebilir.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Geçen sezon 30 milyon Euro bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılardan Alman devine transfer olan Fransız sağ bek, sakatlık problemleri nedeniyle bir türlü istenilen istikrarı sağlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Teknik direktör Vincent Kompany'nin forma şansı verdiği dönemlerde de fiziksel sorunlar yaşayan 24 yaşındaki oyuncu, özellikle Inter ile oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından hem taraftarların hem de Alman basınının sert eleştirilerine maruz kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Kompany ise oyuncusunu savunarak, "Futbol bir takım oyunudur. Bireyler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Ancak Boey'in Bayern Münih'teki geleceği belirsizliğini koruyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceği konuşulurken eski kulübü Galatasaray da süreci yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, sarı-kırmızılılar Boey için yaz aylarında resmi teklif yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Sacha Boey için devrede! Eski yıldızını yeniden kadroya katmak istiyor

Galatasaray, taraftarın sevgisini kazanan Boey'i yeniden kadrosuna katmak ve sağ bek pozisyonunu güçlendirmek istiyor.

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