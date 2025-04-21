Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında ibre iyiden iyiye Galatasaray'a döndü.

Zirve mücadelesinin bu kritik haftasında sarı-lacivertlilerin puan kaybı, veri analiz sistemleri tarafından da anında değerlendirildi.