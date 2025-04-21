Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...
Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında dengeler yeniden değişti. Bu gelişmenin ardından Euro Club Index'in yapay zeka destekli veri modeli, Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte yapılan yeni hesaplamalara göre ortaya çıkan olasılıklar… (GS, FB spor haberleri)
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Veri analizi ve tahminleriyle öne çıkan Euro Club Index, Fenerbahçe'nin son puan kaybının ardından Süper Lig şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı.
Yapay zeka destekli model, bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk şansını yüzde 96'ya yükseltti.
Sarı-kırmızılılar hafta başında yüzde 77.4 oranla favori gösterilirken Fenerbahçe'nin oranı yüzde 22.6 seviyesindeydi.
Ancak Kayserispor karşısında yaşanan beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı yüzde 4'e kadar düştü.
Tahmini sezon sonu puanları da güncellendi: Galatasaray için 92 puan, Fenerbahçe içinse 87 puan öngörülüyor.
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