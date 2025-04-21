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Haberler Galatasaray Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Son dakika Galatasaray, Fenerbahçe haberi | Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Bellona Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında dengeler yeniden değişti. Bu gelişmenin ardından Euro Club Index'in yapay zeka destekli veri modeli, Süper Lig'deki şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte yapılan yeni hesaplamalara göre ortaya çıkan olasılıklar… (GS, FB spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 10:32
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Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de haftalar ilerledikçe heyecan artıyor.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında ibre iyiden iyiye Galatasaray'a döndü.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Zirve mücadelesinin bu kritik haftasında sarı-lacivertlilerin puan kaybı, veri analiz sistemleri tarafından da anında değerlendirildi.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Veri analizi ve tahminleriyle öne çıkan Euro Club Index, Fenerbahçe'nin son puan kaybının ardından Süper Lig şampiyonluk ihtimallerini yeniden hesapladı.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Yapay zeka destekli model, bu sonuçla birlikte Galatasaray'ın şampiyonluk şansını yüzde 96'ya yükseltti.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Sarı-kırmızılılar hafta başında yüzde 77.4 oranla favori gösterilirken Fenerbahçe'nin oranı yüzde 22.6 seviyesindeydi.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Ancak Kayserispor karşısında yaşanan beraberliğin ardından Fenerbahçe'nin şampiyonluk olasılığı yüzde 4'e kadar düştü.

Yapay zekadan şampiyonluk tahmini: Galatasaray ve Fenerbahçe...

Tahmini sezon sonu puanları da güncellendi: Galatasaray için 92 puan, Fenerbahçe içinse 87 puan öngörülüyor.

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