TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Fiorentina'da kiralık olarak oynayan futbolcusu Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan futbolcunun Serie A ekibinde yeterli süre alamaması nedeniyle Galatasaray'a geri döneceği kesinleşti. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ancak yıldız futbolcu, son durağı olan Fiorentina'da aradığını bulamadı.
Sözleşmesindeki opsiyona göre Zaniolo'nun, Fiorentina'nın oynadığı maçların %60'ında en az 30 dakika sahada kalması durumunda 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecekti.
Ancak Corriere dello Sport'un haberine göre bu şart artık matematiksel olarak mümkün değil.
Fiorentina'nın sezon sonuna kadar sadece 9 maçı kaldı ve Zaniolo'nun opsiyonun devreye girmesi için en az 10 maçta daha forma giymesi gerekiyordu.
Öte yandan İtalyan oyuncunun, Fiorentina formasıyla şu ana kadar yalnızca 8 maçta şans bulduğu, bu maçlarda da gol ya da asist katkısı veremediği belirtildi.
Celje karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Zaniolo, Parma maçında ise yedek kulübesinde oturdu.
Bu gelişmeyle birlikte Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.
Ancak Fiorentina'nın sezonun geri kalanında göstereceği performansa göre oyuncuyu yeniden değerlendirme ihtimali bulunduğu, böyle bir durumda tarafların tekrar masaya oturabileceği ifade ediliyor.
ZANIOLO'NUN SEZON PERFORMANSI
Atalanta formasıyla 23, Fiorentina formasıyla ise 8 olmak üzere toplamda 31 maça çıkan Zaniolo, bu süreçte 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan oyuncu, sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor.
DİĞER