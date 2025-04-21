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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Fiorentina'da kiralık olarak oynayan futbolcusu Nicolo Zaniolo hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan futbolcunun Serie A ekibinde yeterli süre alamaması nedeniyle Galatasaray'a geri döneceği kesinleşti. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025 Pazartesi 16:18
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TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın sezon ortasında şarta bağlı satın alma opsiyonuyla Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Zaniolo'nun sezon sonunda Galatasaray'a geri dönmesi artık kesinleşti.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

2022-2023 sezonunun devre arasında Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, Galatasaray'daki kısa süreli macerasının ardından önce Aston Villa, ardından Atalanta ve son olarak Fiorentina formalarını giydi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Ancak yıldız futbolcu, son durağı olan Fiorentina'da aradığını bulamadı.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Sözleşmesindeki opsiyona göre Zaniolo'nun, Fiorentina'nın oynadığı maçların %60'ında en az 30 dakika sahada kalması durumunda 15.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu zorunlu hale gelecekti.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Ancak Corriere dello Sport'un haberine göre bu şart artık matematiksel olarak mümkün değil.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Fiorentina'nın sezon sonuna kadar sadece 9 maçı kaldı ve Zaniolo'nun opsiyonun devreye girmesi için en az 10 maçta daha forma giymesi gerekiyordu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Öte yandan İtalyan oyuncunun, Fiorentina formasıyla şu ana kadar yalnızca 8 maçta şans bulduğu, bu maçlarda da gol ya da asist katkısı veremediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Celje karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemeyen Zaniolo, Parma maçında ise yedek kulübesinde oturdu.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Bu gelişmeyle birlikte Zaniolo'nun Galatasaray'a dönmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Ancak Fiorentina'nın sezonun geri kalanında göstereceği performansa göre oyuncuyu yeniden değerlendirme ihtimali bulunduğu, böyle bir durumda tarafların tekrar masaya oturabileceği ifade ediliyor.

TRANSFER HABERİ - Zaniolo'da beklenmedik gelişme! Galatasaray'a geri mi dönüyor?

ZANIOLO'NUN SEZON PERFORMANSI

Atalanta formasıyla 23, Fiorentina formasıyla ise 8 olmak üzere toplamda 31 maça çıkan Zaniolo, bu süreçte 3 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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