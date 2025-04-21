Hazırlıklar sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yarın Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan G.Saray'da bu mücadelenin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman orta-şut çalışmasıyla sona erdi.

KAAN AYHAN İYİLEŞTİ

Kupadaki Konyaspor maçı öncesinde G.Saray'a Kaan Ayhan'dan iyi haber geldi. Sakatlığını atlatan milli futbolcunun kupada forma giyebilecek duruma geldiği öğrenildi. Ancak kupa maçında cezası bulunan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra sakatlığı süren Jelert de zorlu deplasmanda forma giyemeyecekler.

5. YILDIZIN YERİ HAZIR

Galatasaray'da yeni 5 yıldızlı formalar için çalışmalar başladı. Sezon sonunda şampiyon olması halinde 5 yıldıza terfi edecek olan sarı-kırmızılılarda ürün tedarikçisi Puma, 1 milyon satış hedefiyle formaları sezon bitmeden hazırlamaya başladı. Ancak şampiyonluk garantilenmediği için ürünler 4 yıldızlı olarak dikiliyor. Şampiyonluk gelirse 5. yıldız, dört yıldızlı formaların tepesine yerleştirilecek.

BARIŞ ALPER İKİ MAÇTA DA CEZALI

Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Barış Alper Yılmaz, iki maçta dinlenecek. Cezası nedeniyle ligdeki Eyüp mücadelesini kaçıracak olan Barış, kupadaki Konya deplasmanında derbide gördüğü kartın cezasını çekecek. Yoğun bir maç programı geçiren milli futbolcu, Sivas maçıyla birlikte sahalara dönecek.